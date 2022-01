Díaz no concreta cuándo lanzará su plataforma pese a que afirmó que sería tras la Navidad: "En cuanto pueda"

La vicepresidenta segunda del Gobierno y líder de Unidas Podemos, Yolanda Díaz, se resiste a concretar el calendario que maneja para lanzar su "proceso de escucha" que, eventualmente, podría terminar convirtiéndose en una candidatura para las elecciones generales. Este miércoles, Díaz se limitó a señalar que comenzará ese proceso "ya, en cuanto pueda", pese a que a finales de diciembre aseguró que "después de las navidades" comenzaría a "recorrer" España y a mantener reuniones con diferentes colectivos.

En una entrevista en La Hora de La 1, la dirigente morada insistió en que esta plataforma no será "un frente amplio" de partidos de izquierdas, pese a que esa es la denominación y el formato que defiende Podemos. "Lo que quiero es escuchar a mi país", y "en esto sí que estoy ilusionada", sostuvo Díaz, que planteó que se lanzará "a este proceso desde ya", pero no concretó más su calendario. La vicepresidenta, en la línea de lo que lleva haciendo meses, también insistió en que no tiene decidido si se presentará a las próximas generales y declaró, además, que no sabe si lo decidirá en 2022.

Lo que sí especificó Díaz es que varios de los colectivos con los que quiere reunirse en esa ruta por España son los relacionados con la ganadería, en plena polémica por las críticas del ministro de Consumo, Alberto Garzón, a las macrogranjas. "Seguro que una de estas reuniones de escucha se va a hablar de los debates de estos días: quiero escuchar a los trabajadores, a los ganaderos, a expertos", explicó la dirigente.

Díaz también afirmó que en ese proceso abordará la fiscalidad, una de las grandes banderas de Unidas Podemos. La vicepresidenta, de hecho, está tomando posiciones para la que se presume como una de las grandes batallas de la coalición en el inicio del año, la reforma fiscal, y este viernes acudirá a un acto con el economista progresista Thomas Piketty en el que hablarán de impuestos.

El pasado diciembre, Díaz explicó que iniciaría "después de las Navidades" su "proyecto de escucha", destinado a "estar con la mirada puesta en imaginar nuestro país en diez años". Fue la mayor concreción que ha ofrecido la vicepresidenta con respecto al calendario que maneja, y entonces también quiso resucitar un discurso transversal muy propio del Podemos de los inicios cuando aseguró que su proyecto no debe limitarse a congregar a la izquierda a "la izquierda del PSOE". "Le regalo al PSOE esa esquinita, eso es algo muy pequeño y muy marginal", planteó entonces.

No obstante, cuando Díaz realizó este anuncio aún no se habían convocado elecciones anticipadas en Castilla y León. De hecho, la dirigente ha descartado lanzar su plataforma de manera anticipada para estos comicios, y aún no ha confirmado su asistencia a ninguno de los actos de campaña de Unidas Podemos, si bien fuentes de la formación morada aseguran estar cerrando con su equipo los detalles para que participe en algún evento.