Díaz pide al PSOE que defienda a Garzón: "Yo siempre he estado con ellos, y a veces defiendo cosas que no comparto"

La vicepresidenta segunda del Gobierno y líder de Unidas Podemos, Yolanda Díaz, exigió este miércoles al PSOE que cese en sus críticas públicas al ministro de Consumo, Alberto Garzón, y que lo defienda por lealtad a la coalición. "Yo he demostrado en mi trayectoria que, ante posiciones muy duras de la oposición. siempre he estado al lado" de los ministros socialistas, afirmó Díaz, que recriminó al PSOE que ella sí hace gala de esa lealtad que pide defendiendo "muchas veces" asuntos que no comparte porque se "debe" al Ejecutivo.

Así se pronunció Díaz este miércoles en una entrevista en La Hora de La 1, apenas un día después de que el PSOE decidiera elevar el tono de sus críticas a Garzón por sus declaraciones sobre las macrogranjas. Los reproches durante el martes fueron constantes, especialmente por boca del ministro de Agricultura, Luis Planas, que llegó a decir que "el mundo iría mejor si cada uno se dedicase hacer lo que está destinado a hacer". Y la vicepresidenta, aunque no afeó expresamente sus palabras a Planas, sí pidió "respeto", "debates serenos" y que el Ejecutivo se respete a "sí mismo".

Díaz mostró su "respaldo profundo" a Garzón porque, aseguró, su defensa de la ganadería extensiva y sus críticas a las macrogranjas no es otra cosa que "lo que el Gobierno de España defiende" en sus documentos de trabajo. "Lo que ha dicho Garzón está amparado por la ciencia y por el Gobierno de España, y el foco no puede estar en él porque no ha hecho más que exponer lo que dice la ciencia", insistió la vicepresidenta, que pidió zanjar ya el debate tachándolo de "ruido" y asegurando que "a la ciudadanía no le interesa".

Al igual que con las palabras de Planas, Díaz no quiso valorar las declaraciones sobre este asunto del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que se ha limitado a lamentar la polémica desatada por las críticas de Garzón y ha evitado defenderle. "No debo comentar las palabras del presidente del Gobierno que, como hago yo, cumple con los objetivos de nuestro país, y la Agenda 2030 y la Comisión Europea son muy claros" en su defensa de la ganadería extensiva, se limitó a señalar la vicepresidenta.

