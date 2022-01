A FONDO | Huelga de autobuses en Barcelona tras la polémica por el caso del conductor de la H16

Los trabajadores del bus de Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) han convocado una huelga el 17 de febrero para exigir la dimisión de la presidenta de la compañía, Laia Bonet. El parón tendrá lugar de 9 a 15 horas, a la espera de conocer los servicios mínimos, y se produce tras la polémica por el conductor de la línea H16 que fue acusado de no dejar bajar a dos hermanas del bus, algo que fue desmentido por la empresa tras llevar a cabo una investigación.

Con esta huelga, apoyada por todos los sindicatos de la empresa (ACAT, ACTUB, CCOO, CGT, UGT y SIT), los trabajadores también reclaman que la compañía devuelva los 25 millones de euros que ha dejado de pagar a la plantilla por un error de cálculo en sus nóminas desde 2003. La protesta se unirá, además, a la que ya había convocada ese mismo día para pedir que los transportistas de viajeros y de mercancías puedan jubilarse a los 60 años.

Sobre la polémica por el caso del conductor de la H16, los trabajadores critican la forma de actuar de Bonet, quien, antes de que concluyera la investigación, escribió en Twitter: "No permitiremos que un hecho similar vuelva a pasar en el transporte público de la ciudad". Es por eso que el comité de empresa acusó a Bonet de sumarse al "escarnio público" al conductor.

Lamento molt la situació per la que van passar les teves filles, @GeorginaRoch.@TMB_Barcelona ha obert una investigació per aclarit els fets. No permetrem que un fet similiar torni a passar al transport públic de la ciutat. https://t.co/wT5JAcXtCt — Laia Bonet (@laiabonetrull) December 27, 2021

Para la CGT, con este comentario, la presidenta de TMB "se posicionó en contra del trabajador, quien se ha demostrado que actuó correctamente", y señalan que, por este motivo, entre la plantilla "hay mucho malestar con la presidenta, porque cuando pone en entredicho a un trabajador y lo pone de esta manera, está poniendo en entredicho a toda la plantilla".

Denuncia en Twitter e investigación de los hechos

Todo comenzó cuando, el pasado diciembre, una madre denunció a través de un hilo en Twitter que el conductor de un autobús de TMB había impedido que sus hijas de 18 y 12 años bajasen en la parada que habían solicitado y que, únicamente cuando la mayor dijo que iba a llamar a sus padres, el conductor abrió las puertas, lejos de donde habían pedido bajarse.

TMB llevó a cabo una investigación de los hechos y finalmente concluyó que el conductor había actuado correctamente. Los parámetros técnicos indicaron que el trabajador abrió la puerta en la primera parada que se solicitó, ya que, por norma general de seguridad, los autobuses no pueden detenerse ni abrir las puertas fuera de las paradas establecidas.

Así, la investigación concluyó que el bus paró en la parada Pg. Taulat-Provençals y pasó de largo las dos siguientes paradas porque no había ninguna petición de los pasajeros. Cuando el vehículo se dirigía a la siguiente, Sant Ramon de Penyafort-Ronda Litoral, se produjo la solicitud, así que en ésta paró y abrió las puertas. Estos datos concordaron con la explicación que dio el conductor en las diversas entrevistas que mantuvo con los responsables de la línea.

"Es una situación que se produce casi a diario: alguien pica al timbre de parada, no comprueba si se ha accionado, y a veces lo pulsan flojito o directamente no se acciona el sistema, por lo que el bus no para. Pero lo que no puedes hacer es dejar bajar a alguien fuera de parada, porque está penado por la misma Guardia Urbana", señalan desde la CGT.

Actuación de Bonet y otros políticos

Además del tuit de Bonet, otros políticos lanzaron mensajes en los que acusaban al conductor antes de que concluyera la investigación. Entre ellos, la presidenta del grupo municipal de Junts en el Ayuntamiento de Barcelona, Elsa Artadi, quien pidió en Twitter "identificar y expedientar a esta persona de manera inmediata", además de proponer denunciar ante los Mossos por unos hechos que calificó como "gravísimos".

Aquesta resposta és una vergonya i una indignitat, @bcn_ajuntament! Cal identificar i expedientar aquesta persona de manera immediata. I seria útil que hi hagués una denúncia als Mossos. Els fets són gravíssims. https://t.co/f4KyToZ7Go — (((Elsa Artadi))) 🎗 (@elsa_artadi) December 27, 2021

También se pronunció al respecto la directora general de Energía de la Conselleria de Acción Climática de la Generalitat, Assumpta Farran, quien dijo en Twitter que "la inseguridad es de tal magnitud que pone en peligro todo el sistema de transporte público" y pidió "responsabilidades" a TMB y "prisión cautelar" para el conductor.

Ho trobo BRUTAL ¡¡¡¡¡¡ els fets i la resposta. La inseguretat és de tal magnitud que posa en perill tot el sistema de transport públic. Crec que calen responsabilitats per la resposta i PRESSÓ CAUTELAR pel conductor. https://t.co/dGDb6YbgaM — Assumpta Farran 🙋‍♀️ (@Assumpfarran) December 27, 2021

Tras conocer los resultados de la investigación, que demuestran que el conductor actuó correctamente, Bonet se disculpó con el trabajador, del que dijo en una entrevista publicada en la web de TMB que fue "injustamente acusado", y le trasladó su "afecto y apoyo". Respecto a su tuit, aseguró que "es evidente que estaba mal expresado" y que su intención era poner énfasis en la necesidad de que "mujeres y niñas se sientan seguras y protegidas en el transporte público".

Desde la UGT señalan que "al menos Bonet se ha disculpado, cosa que el resto no ha hecho". Sin embargo, la CGT critica que la presidenta utilice medios de mayor difusión, como su cuenta de Twitter, para "atacar a un trabajador" y, en cambio, "no aproveche los mismos medios para decir que se ha equivocado, sino que lo haga a nivel interno de TMB, que tiene el alcance que tiene".

Con la protesta del 17 de febrero, los sindicatos piden la dimisión de Bonet por su actuación frente a esta polémica. "Es nuestra presidenta y quien nos representa, y el resto ya se lo encontrarán cuando haya que ir a votar", apuntan desde la CGT, y señalan que no piden que Bonet les defienda siempre "a ultranza, de manera corporativa", pero sí que "se informe antes de pronunciarse".

Respecto al conductor de la H16, el sindicato ha puesto "a su disposición el gabinete jurídico de CGT por si quiere tomar algún tipo de medida, pero de momento bastante tiene con dejar que pase todo esto y luego ya decidirá. La decisión es personal, por lo que nosotros actuamos a nivel de acción sindical, es decir, una vez se ha demostrado que actuó correctamente, aquí hay que pedir responsabilidades, y una de ellas es la dimisión".

Devolución de los 25 millones de euros

Además de esta polémica, otra de las demandas que tienen los conductores es la devolución de los 25 millones de euros que TMB habría dejado de pagar a los trabajadores del bus durante los últimos casi 20 años. Según explican los sindicatos, tras el cambio de convenio en 2002, hubo un cálculo erróneo en uno de los complementos que nadie había detectado hasta ahora.

La empresa comunicó que procedería a devolver lo que exige la ley, es decir, lo correspondiente a los últimos 12 meses, algo que no aceptan los sindicatos, que reclaman que la compañía devuelva todo lo que ha dejado de pagar. "En CGT sacamos la noticia y, a partir de ahí, la empresa se ha comprometido a pagar ese año, que es lo que marca la ley. Una vez conseguida esa parte, vamos a la huelga" para exigir el resto, explican.

Jubilación a los 60 años

Por otra parte, los trabajadores se sumarán a la concentración que ya había convocada el 17 de febrero frente a la Delegación del Gobierno para reclamar que los transportistas de viajeros y de mercancías puedan jubilarse a los 60 años. En este caso, la protesta se llevará a cabo en varias ciudades del país además de Barcelona, como Madrid, Valencia y Sevilla, y junto a otros sindicatos.

"Tenemos el ejemplo de otras profesiones a los que la Administración aplica coeficientes reductores por la repercusión que puede tener realizar determinadas acciones o cometer un error", apuntan desde la CGT, y añaden que "lógicamente, a la hora conducir un gran vehículo, no es lo mismo la capacidad que tenemos de gestionar lo que sucede a nuestro alrededor con 20, 30 o 40 años que con 60".

Así, "el 17 de febrero pretendemos hacer este paro para que la gente pueda acudir a la Delegación del Gobierno y luego marchar en manifestación hasta la plaza Sant Jaume, y ahí es cuando tocará decirle, no solo a la presidenta Laia Bonet, sino al resto de partidos políticos qué es lo que pensamos de su actuación con el tema del compañero del H16", señalan.