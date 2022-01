El musical y viral momento de Stromae: una presentadora le hace una pregunta y él responde cantando su nuevo 'single'

Stromae parece siempre tener un recurso con el que llegar al corazón de sus oyentes, llegando más allá que lo pegadizas que pueden resultar ser sus canciones. El artista belga ha decidido presentar este domingo su nuevo disco durante una entrevista de la cadena francesa TF1. En respuesta a una pregunta sobre "el sentimiento de soledad" de Hell, el nuevo título de su futuro disco, el cantante empezó a interpretar su canción.

Invitado al plató de Anne-Claire Coudray, Stromae presentó su último título en una puesta en escena sobria, sencilla y bastante inteligente, casi como si realmente su interpretación no hubiera sido planeada como estrategia de publicidad para su disco y surgiera de forma natural, algo comentado por diversos usuarios en redes.

Como última respuesta a la breve entrevista que acababa de dar en plató, el autor de Papaoutai respondía a la siguiente pregunta: "En tus canciones también hablas mucho de la soledad, te ha ayudado la música a liberarte de ella".

Momentazo televisivo. Resulta que esta noche entrevistaban a @Stromae en el 20h de TF1, el informativo más visto de Europa.



La presentadora le ha preguntado por el sentimiento de soledad que inunda sus canciones, y ha ocurrido esto : pic.twitter.com/zetKSwxCFc — Pablo Martínez-Vega (@Pabol_) January 9, 2022

"A veces tuve pensamientos suicidas, no estoy muy orgulloso de ello. A veces creemos que es la única manera de silenciarlos, estos pensamientos que me hacen vivir un infierno", así comenzaba con la letra de su sencillo, Hell. Y qué mejor manera que relatar unas emociones tan dolorosas e íntimas que cantándolas.

Demostrando ante la audiencia que su nueva música resuena, una vez más, con grandes tintes autobiográficos, el artista regresa a la industria tras casi nueve años de parón con Multitude, el nuevo disco que lanzará el 4 de marzo de este año.

La pista se subió a plataformas de música al mismo tiempo que la estrenaba desde plató, inesperadamente y bajo la sorpresa de muchos usuarios. No hay más que echar un vistazo a algunas de las reacciones por redes, tras la manera en la que Stromae ha roto la cuarta pared y ha decidido estrenar su canción en pleno informativo.

Moi quand #Stromae répond à la dernière question de la présentatrice du #20h de #TF1 pic.twitter.com/yOCfmAZf78 — Illana Weizman (@IllanaWeizman) January 9, 2022

#Stromae #TF1

La première fois que je vois ça en direct au journal pic.twitter.com/Q3j5Bv9N3L — lウkンゾ 💎 (@luknzo) January 9, 2022

El artista ya había reflejado cómo percibía la invisibilización de los trabajadores más cotidianos dentro de la sociedad en un primer sencillo que estrenó a mediados de octubre de 2021, Santé, dedicado a la clase más obrera. Esta vez, ha decidido ir un paso más allá con un eco de sus tormentos pasados y recuerda su "infierno" personal.

Era con Papaoutai, el impactante tema sobre la muerte de su padre en el genocidio de Ruanda de 1994 y, por consecuencia, la falta de una figura paterna en su infancia, cuando comenzó a batir récords. Su último álbum, Racine carrée (2013, después de Cheese en 2010), había llevado a este músico de 36 años a la mirada más internacional y, por tanto, a un mayor agotamiento.

"Aunque vendamos sueños, sigue siendo un trabajo y, como en cualquier trabajo, cuando trabajamos demasiado, terminamos agotados", confesaba en 2018 durante su entrevista con el canal France 2.

Con el tema de la salud mental en mesa de debate, Stromae parece haber captado la atención del público con un mensaje honesto. "Sabes que he reflexionado sobre el tema. Realmente no sé qué hacer contigo, he considerado la cuestión. El mismo problema es pensar en ti", repite en un estribillo, mirando y señalando a la cámara casi de forma acusadora.

Los primeros conciertos de su gira están programados para los escenarios de Bruselas, el 22 de febrero, en París el 24 de febrero y Ámsterdam el 27 de febrero de 2022. El artista también será uno de los cabezas de cartel del Paleo Festival, el domingo 24 de julio de 2022.