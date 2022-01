​Hablan los asistentes a la 'macrorave' ilegal de Almería: "¿El Covid?... Nos limitamos a pasarlo bien y a disfrutar"

Cuatro días dura hasta el momento la 'rave' ilegal que comenzó en Nochevieja en El Hueli de Sorbas (Almería), donde centenares de personas y vehículos vienen y van, pero la fiesta permanece para enfado de los habitantes del pueblo y del propio alcalde. "¿A quién están llamando delincuentes?", se pregunta uno de los jóvenes que asistió a la macrofiesta y que cuenta su experiencia a 20Minutos.

"La verdad, allí no se tiene en cuenta el covid", dice este joven sobre una pandemia que ha provocado millones de contagios en el mundo en los últimos días por la expansión de la cepa ómicron y que, sólo en España, suma hoy casi 120.000 nuevos infectados por el virus. "Dejamos a un lado toda la movida actual y nos limitamos a pasarlo bien, a disfrutar de la música y del buen rollo de las personas".

Distancia de seguridad, mascarilla Fiesta Rave en Sorbas.. De verguenza😳😳 pic.twitter.com/zddD0TXxyC — PURI (@purisorbas) January 3, 2022

El alcalde de Sorbas —que cuenta con 2.436 habitantes y registra una tasa de incidencia del coronavirus de 1.231,5 casos por cada 100.000 habitantes— asegura que han acudido personas no solo de España sino también de otros países como Francia, Suiza u Holanda. Se estima que han acudido 1.500 personas a un evento donde los participantes carecen de mascarillas, no respetan las medidas de distancia interpersonal y no cuenta con autorización oficial.

Más que una fiesta, "un movimiento social"

"No me afecta nada lo que me llamen", explica el joven a preguntas de este medio. "Delincuentes son las personas que nos gobiernan y nos roban, los policías que cumplen órdenes que son ilegales y ni siquiera tienen la capacidad de cuestionar si están bien o no".

El evento se promocionó durante los días previos en redes sociales. Fue el mismo viernes cuando se estableció la hora y la ubicación exacta del lugar para la celebración de la fiesta. "Estas raves no son solo diversión, representan un movimiento social y una idea de protesta y la unión de la clase obrera. Estas fiestas llevan un trasfondo y un significado que la gente externa no consigue entender".

200 vehículos y 500 personas permanecen

Otra de las asistentes explica a 20minutos que es "bastante injusto" que se criminalicen este tipo de fiestas porque, dice, "no hacemos daño a nadie, y aseguro que es un ambiente con mejor vibra que cualquier otro".

Es un evento "al aire libre y hay muchos más establecimientos que realizan fiestas, que viene a ser lo mismo", argumenta sobre la situación del ocio nocturno en España a raíz del aumento de casos.

Las autoridades cifran en 200 los vehículos que permanecen actualmente en el lugar. Además, se estima que quedan unos 500 participantes que aún se resisten a abandonar el terreno, donde se han instalado carpas y escenarios.

Otro de los jóvenes asistentes asegura que, a pesar de que muchos van y vienen, la mayoría de las personas "están desde Nochevieja". La gente pasa la noche en tiendas y coches, y la música corre a cargo de "colectivos de gente que les gustan las fiestas gratis".

"No voy a volver a casa en unos días, por si acaso"

La misma joven asegura que, tras acudir a la 'rave', no volverá a casa de su familia "en unos días por si existe un mínimo riesgo".

"El tema de la pandemia es delicado y creo que va con el pensamiento de cada persona, pero era un lugar muy abierto, nada aglomerado", defiende. "Hay muchísima gente y evidentemente cada uno tendrá un pensamiento distinto, pero se van a seguir contagiando mayores, jóvenes y todo el mundo".

Otro de los asistentes a la fiesta, que acudió con otros dos amigos entre el 1 y el 2 de enero, también defiende que "es un sitio al aire libre y había bastante hueco. Diría que estábamos a más de metro y medio todos, excepto los que éramos del mismo grupo, que nos juntábamos".

"Literalmente nos vemos a diario no nos rayaba, no, es como estar en cualquier sitio", asegura. "Igualmente, la semana pasada estaba en Madrid en una discoteca con 800 personas sin poder ni moverme. Lo de Almería era mucho más seguro", explica el joven.

"El desaolojo es desproporcionado"

"Yo soy la primera que apoya a la hostelería, y tampoco me gustaría que desalojaran los bares", dice una de las asistentes. "Esto es como siempre, todo lo que se haga en libertad absoluta lo van a querer cortar", lamenta.

Los vecinos denuncian no solo el ruido que provoca esta fiesta en el paraje de El Hueli, que se puede escuchar en el propio municipio, sino también el daño que se puede producir en la fauna y flora del lugar, a solo 5 kilómetros del Paraje Natural Karst en Yesos de Sorbas.

Uno de los jóvenes cuenta que, a la salida del lugar, "están ya haciendo controles a la gente. "A nosotros no nos pararon porque íbamos tres y éramos los menos jipis del sitio. Pero a la gente le registraban, y nos dijeron que estaban haciendo controles de drogas".

Durante la tarde del lunes, según el Ayuntamiento, se desplegó un operativo de Guardia Civil para intervenir en la zona, aunque su "efectividad ha sido baja" conforme a los resultados.

Este joven no cree que, a pesar de todo, las autoridades lleguen a desalojar la 'rave'. "Creo que es desproporcionado y no creo que lo hagan".

La Guardia Civil, que trabaja en un desalojo paulatino del lugar a lo largo de este martes, pretende identificar e investigar al presunto organizador de la fiesta, que se podría enfrentar a un delito de usurpación al haber invadido una propiedad privada que se encontraba acotada, ya que el acceso a la cantera fue forzado para dar paso a los asistentes al evento.

Además, los agentes que han actuado en la zona han iniciado diferentes procedimientos de sanción administrativa a otros participantes, como varios dj's.