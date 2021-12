Ibai Llanos abandona su mansión: "He firmado los papeles de mi nueva casa"

El próximo año llega cargado de sorpresas para Ibai Llanos. Y es que el streamer ya daba a conocer sus planes para dar las campanadas junto a Ramón García desde la Puerta del Sol, o incluso la increíble propuesta de colaboración en un posible regreso del programa Grand Prix. Y, como guinda del pastel, Ibai ha anunciado que se ha comprado una nueva casa.

Hace un tiempo estaba en la mansión del grupo G2, para después dar el salto a otra vivienda bastante equipada: varios boxes de streaming, discoteca, piscina, pistas de pádel y baloncesto, casi una decena de habitaciones... Y ahora, de cara al 2022, Ibai Llanos vuelve a mudarse: tiene una nueva casa en Barcelona.

"He firmado los papeles de mi nueva casa", así dio la noticia a sus seguidores en la plataforma de streaming de Amazon. En el directo explicaba que iba a dejar su mansión en el barrio de Terranova de Bellaterra (Barcelona) para ceder su hueco a otros creadores de contenido y jugadores que ahora forman parte del equipo que lanzó junto a Gerard Piqué.

La noticia la daba justo el 28 de diciembre, día de los Inocentes, por lo que muchos cayeron en la duda y quisieron asegurarse, ante lo que él mismo respondía que "ni inocentada ni leches". Ibai Llanos, Ander Cortés, Reven, Barbe y Werlyb se han tenido que buscar un nuevo nido para dar paso a los jugadores del LoL de KOI.

"Reven tiene pareja, por lo que se irá a otra casa, pero también lo tendré en mi nueva casa", comentaba, además de explicar que tanto Ander como Barber tendrán una habitación alquilada en su vivienda.

Este nuevo hogar de Ibai, quien no tiene registradas más propiedades ni empresas a su nombre, pasaría a ser su primera vivienda en propiedad. "Me emociono de solo pensarlo. Voy a tener una hipoteca a bastantes años. Puedo decir que todos los que me seguís habéis pagado la casa porque me habéis hecho hacer mucho dinero", ha agradecido, sin dar demasiados detalles al respecto.

Aunque no ha dado más pistas, sí que ha insistido en que será una casa de un solo piso: "Ya dije que esta casa en la que estamos ahora no tiene sentido, por todo lo que tiene y lo grande que es, así que mi nueva casa es bien grande pero todo en una planta".

"Aún no sé en cuántos años voy a pagar la casa. Me lo tienen que decir. Yo he ido este martes y he firmado la compra de la casa", añadía. Como han añadido algunos de sus seguidores, "Ibai Llanos ya se ha pasado el 2022 y el año aún no ha empezado".