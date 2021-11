Ibai Llanos va a repetir como presentador de las Campanadas en su canal de Twitch, pero, tal y como confirmó este domingo, este año lo hará en un balcón de la Puerta del Sol y contará con la inestimable ayuda de Ramón García, rostro habitual del fin de año en España. Sin embargo, este no fue el único anuncio que dieron.

El presentador acudió a casa del streamer y estuvo con él en uno de sus directos, momento en el que habló de otro de sus míticos programas. "Lo de El Grand Prix lo podemos hablar", comentó Ramontxu, provocando una sonrisa en el creador de contenido: "¿Si? Esto es una calentada".

"Si tú y yo lo hablamos, y lo hacemos juntos", propuso García. "Deberíamos hacer un The Last Dance de El Grand Prix. Claro, sería más moderno, hay que entenderlo", añadió Ibai Llanos.

"Me parece fantástico. Y hacerlo para la gente de aquí. Anda que la gente joven nueva que no conocía ese formato no lo iba a pasar bien. Moderno y actualizado. Con juegos nuevos", comentó el presentador. "¿Qué mejor locutor para retransmitir eso que tú? Y yo de presentador allí, las cosas como siempre".

"¿Lo hacemos?", le preguntó Ibai, comprobando si era una propuesta en firme. "Te lo digo en serio", le respondió Ramón García. Por lo tanto, si el streamer ya llevó a su canal First Dates, no sería de extrañar que sucediera algo que los fans llevan mucho tiempo pidiendo: el regreso de El Grand Prix, pero en el canal de Twitch de Ibai Llanos.