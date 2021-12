Alberto Rodríguez carga contra el PSOE por no devolverle el escaño y pregunta a Unidas Podemos si  "quedará impune"

El exdiputado en el Congreso, Alberto Rodríguez, ha cargado contra el portavoz parlamentario del PSOE, Héctor Gómez, tras rechazar su petición de recuperar el escaño y también se ha preguntado qué opinión tiene Unidas Podemos de la posición de su socio, y si estas palabras "quedarán impunes".

"¿Qué opinan sus socios de Gobierno estatal y canario ante esto?, ¿quedarán impunes estas declaraciones demostrando un ataque sin disimulo a la separación de poderes y una maniobra política para eliminar un rival incómodo para sus intereses?", ha apuntado en un hilo en Twitter.

De esta forma, aludía a las palabras de Gómez, también diputado canario, que este jueves aconsejó que el proceso de relevo de su vacante en el Congreso avance y manifestó que la sentencia del Tribunal Supremo contra Rodríguez obligó a la retirada del acta de diputado, al defender que la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, actuó correctamente dado que la aclaración del tribunal sobre las repercusiones del fallo era "contundente".

Rodríguez luchará "hasta el último aliento"

A través de esta red social, el exparlamentario ha reafirmado que luchará "hasta el último aliento" para que se haga justicia y poder "recuperar la voluntad democrática de buena parte del pueblo canario". "Me cueste lo que me cueste y caiga quien caiga. Con el pueblo no se juega", ha lanzado.

Así, se ha cuestionado "por qué miente el portavoz del PSOE en el Congreso afirmando que el acta fue robada para dar cumplimiento a una sentencia", retando a que le indique en qué parte de las 34 páginas de la resolución "pone tal cosa".

"¿Por qué responde el PSOE a una petición legítima que realizo, como parte de mi defensa jurídica, a la presidenta del Congreso de los Diputados que debe actuar como presidenta de la cámara manteniendo la neutralidad debida?", ha insistido.

De esta forma, ha vuelto a preguntarse si esta actitud es "simplemente una constatación de que el robo de mi condición de diputado electo democráticamente por más de 64.000 canarios fue una maniobra política y no judicial".

Es más, ha instado también al PSOE canario a manifestar su opinión ante estas palabras. "¿Quizás el partido, y el propio Héctor Gómez en su condición de canario y diputado electo por la misma circunscripción que yo, ponen por delante eliminar a un rival político frente a la voluntad democrática de muchísimas canarias y canarios?", ha zanjado.

La pena de Rodríguez finalizó el cinco de diciembre

Rodríguez pidió a Batet el pasado martes que le devuelva el escaño al considerar que su pena "ha quedado ya extinguida", una vez que, según le notificó el Tribunal Supremo, esta finalizó el pasado 5 de diciembre.

Mediante un escrito Rodríguez requirió, "sin más demoras", volver al asiento del hemiciclo que le fue retirado tras ser condenado por un delito de atentado a agentes de la autoridad.