El PP carga contra Calviño ante la Comisión Europea por la gestión de los fondos de recuperación 

Los eurodiputados del Partido Popular han cargado este martes contra la gestión económica del Gobierno durante una intervención ante la Comisión Europea. Las apelaciones se han centrado en la figura de Nadia Calviño, vicepresidenta primera, Ministra de Economía y foco de los ataques del PP durante la última semana.

Los populares han tachado de “deficiente” la gestión de Calviño, alegando que las previsiones de crecimiento económico del Gobierno están 1,9 puntos por encima de las de la Comisión Europea. Este desequilibrio ha motivado al PP europeo a sugerir "cambios en ese sentido". Los eurodiputados también han preguntado por las razones del retraso de la recuperación económica del país, respecto a los casos de Francia, Italia o Alemania, que han recuperado los niveles de crecimiento del PIB previos a la pandemia.

Criticas a la gestión de los fondos de recuperación

Todas las preguntas las han firmado Dolors Montserrat, Isabel Benjumea y Juan Ignacio Zoido en nombre del total de eurodiputados de la formación.

La formación ha destacado también la mala gestión de los fondos europeos NextgenerationEU, que "no están llegando a los sectores que más los necesitan", han alegado en referencia a las Pymes, los autónomos y en especial al sector de la hostelería.

La existencia de un fondo para luchar contra la desigualdad en nueve Comunidades Autónomas ha sido otro foco de críticas en tanto que “las regiones receptoras de esas ayudas (están) gobernadas, en su inmensa mayoría, por gobiernos autonómicos del mismo partido político que el del gobierno español o de sus socios de gobierno”.

Respecto al asunto de la deuda pública, el PP ha reivindicado en Europa la necesidad de un “plan de contingencia” en caso de que los bancos centrales reduzcan las compras de deuda.

El PP pone el foco de las críticas en Nadia Calviño

La Ministra de Economía lleva unos días en el foco de las críticas de los populares. En la sesión de control al gobierno del 15 de diciembre Calviño endureció su discurso contra Casado y ambos tuvieron un cruce en una conversación privada durante un acto público.

Desde entonces las tensiones han ido creciendo en territorio nacional. La portavoz parlamentaria del PP, Cuca Gamarra, llegó a declarar la semana pasada que Calviño “Es la peor vicepresidenta de Economía de toda Europa. No me extraña que no la quieran para dirigir organismos europeos”.