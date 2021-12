Dwayne Johnson le regala un coche de lujo a su madre por Navidad y sube el vídeo de la feliz sorpresa

Como es tradición en otros países, algunos ya tienen sus regalos más que abiertos bajo el árbol. En la casa del actor Dwayne Johnson (La roca), Santa Claus tampoco se ha olvidado de pasar a dar una visita a su familia, aunque tal vez haya tenido problemas para meter por la chimenea el tremendo coche con el que Dwayne ha alegrado la jornada a su madre.

Dwayne Johnson (49 años) le ha dado la alegría del día a su madre, Ata, a quien sorprendió con un lujoso Cadillac. Cumpliendo con la fecha marcada en los calendarios, el 25 de diciembre el actor y ex luchador le dio el regalo a su querida madre y lo documentó todo.

Dejando por testigos a sus seguidores y a sus dos hijas, Jasmine (6 años) y Tiana (3 años), que fueron sus cómplices y las primeras en exclamar "feliz Navidad", el divertido vídeo muestra a Ata sin saber cómo reaccionar, entre la gran sorpresa y la risa, antes de abrazar a su hijo y su esposa con toda la emoción acumulada.

Para aumentar la emotividad del momento, en cuanto la señora de 73 años reacciona, empieza a sonar un clásico: Can’t Help Falling In Love, de Elvis Presley. Y es que Dwayne sabe cómo tocar la fibra sensible de sus seguidores, con más de 5 millones de reproducciones y superando los 34 mil comentarios de usuarios aplaudiendo el gesto.

"Estaba sorprendida, se puso a llorar de lo lindo. Luego, una vez que sus nietos se unieron a ella dentro del coche, fue invadida por pura alegría", así es como el actor ha narrado el momento en su post de Instagram.

"Estoy muy agradecido de poder hacer este tipo de cosas por mi madre, que ha tenido una vida infernal. No doy nada por sentado. Ni ella tampoco. ¡Feliz Navidad, mamá, disfruta de tu nuevo coche! Y tus discos de Elvis. Te queremos, te mereces mucho más", y es que la infancia del actor y la vida temprana de su madre no fue del todo sencilla.

Sin duda, el momento que más le marcó fue el intento de suicidio de su madre cuando era joven durante el año que les desahuciaron y lo perdieron todo, según recordó durante una entrevista para la cadena THR en 2014: "Llegamos a casa y había un candado en la puerta y un aviso de desalojo. Mi madre empezó a llorar y desolada por la situación comenzó a gritar".

"Vi cómo mi madre comenzó a cruzar en mitad de una carretera abarrotada de coches a toda velocidad. Vi como camiones y coches daban volantazos para no atropellarla. En ese momento la agarré del brazo y la llevé de nuevo hasta el arcén. Lo sorprendente es que ese intento de suicidio ella no lo recuerda en absoluto y probablemente creo que es mejor que no lo haga", narraba entonces.

Y a partir de su crecimiento como luchador profesional y actor, se aseguró de que ni a él ni a su familia les faltaría de nada. En las Navidades de 2018, el intérprete le dio a su madre un sobre y también publicó el momento en sus redes: "Durante toda nuestra vida vivimos en pequeños apartamentos por todo el país. Vivíamos como gitanos en la carretera viajando de un estado a otro. La primera casa en la que vivieron mis padres fue la que les compré en 1999. Se divorciaron 5 años después".

"Desde entonces, siempre me aseguré que mi mamá y mi papá tuvieran todo lo que necesitaran. Pero esta vez la casa es especial y el momento es muy significativo. Le dije que tratara esta tarjeta como si fuera el 'Billete dorado de Willy Wonka', con el que puede elegir la casa que quiera, donde quiera", explicaba en su post.

En honor a su palabra, La Roca sigue cuidando de los suyos un año más, en este 2021 marcado por un éxito en la carrera del actor gracias al estreno de Jungle Cruise y Red Notice, una de las más vistas en la historia de Netflix; así como su lanzamiento del sencillo Face Off y la serie Young Rock por la cadena NBC. Queda todo listo para 2022, cuando Dwanye reine el verano con Black Adam, su ingreso al mundo cinematográfico de DC Comics.