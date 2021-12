¿Motivos para esperar la llegada de 2022? Pues tenemos unos cuantos. Para empezar, la esperanza de que el año venidero tenga mejor pinta que los últimos 24 meses (lo cual no es difícil) y, para seguir, la aglomeración de estrenos de cine que nos esperan.

Entre franquicias ilustres, con Marvel y DC a la cabeza, nombres con caché dentro y fuera del cine de género (Damien Chazelle, Scott Derrickson, Olivia Wilde, Martin Scorsese...) y títulos que prometen por lo imprevisible, todo apunta a que el próximo ejercicio será memorable. Para que vayas calentando motores, aquí va una lista con nuestros estrenos más esperados.

'La abuela' (5 de enero)

El filme escrito por Carlos Vermut ('Magical Girl') y dirigido por el coautor de la saga 'Rec' llega a los cines el próximo 22 de octubre El filme escrito por Carlos Vermut ('Magical Girl') y dirigido por el coautor de la saga 'Rec' llega a los cines el próximo 22 de octubre

Esperamos con ansia en cartelera la colaboración entre Carlos Vermut (al guion) y Paco Plaza (en la dirección) desde su paso por el Festival de San Sebastián el pasado mes de septiembre. Justo a tiempo para Reyes podremos ver por fin a Almudena Amor (ahora nominada al Goya por El buen patrón) pasándolo mal con su abuelita Vera Valdez.

'Scream' (14 de enero)

La saga de terror creada por Wes Craven reúne a su equipo clásico (Neve Campbell, Courteney Cox y David Arquette) para una quinta entrega. En este caso, la ola de crímenes que rodeará a Sydney Prescott tendrá por víctimas a parientes de los asesinos de entregas anteriores. ¿Quién se esconderá tras la máscara de fantasma esta vez?

'Morbius' (28 de febrero)

Tráiler de 'Morbius' Tráiler de 'Morbius'

Tras La casa Gucci, Jared Leto recupera su frondosa pelambrera y desarrolla un par de colmillos para interpretar al vampiro viviente enemigo de Spider-Man junto a Matt Smith, Adria Arjona, Tyrese Gibson... y un Michael Keaton que retoma su papel de Buitre tras Spider-Man: Homecoming. ¿Será esta la fusión definitiva entre el MCU y el 'Spider-verso' de Sony? No tardaremos en saberlo.

'Belfast' (28 de enero)

Tras unos años de pelis de encargo, Kenneth Branagh (que también estrena, por fin, Muerte en el Nilo) regresa a lo grande con el que podría ser su 'cazaoscar' definitivo. Jamie Dornan, Judi Dench y Ciarán Hinds son los rostros más célebres de esta tragicomedia en blanco y negro sobre una familia obrera en la Irlanda de los 60.

'El callejón de las almas perdidas' (28 de enero)

Espectacular tráiler de ‘Nightmare Alley’, lo nuevo de Guillermo del Toro con Bradley Cooper y Cate Blanchett Espectacular tráiler de ‘Nightmare Alley’, lo nuevo de Guillermo del Toro con Bradley Cooper y Cate Blanchett

Guillermo del Toro vuelve por sus fueros tenebristas, en compañía de un reparto de impresión (Bradley Cooper, Cate Blanchett, Willem Dafoe, Rooney Mara y un largo etcétera) para adaptar el clásico del terror protagonizado por Tyrone Power en 1947. Un mentalista fraudulento y una psiquiatra tienen una exitosa carrera como timadores hasta que su falta de escrúpulos y sus flaquezas sentimentales les pasan factura.

'Belle' (4 de febrero)

Mamoru Hosoda, uno de los maestros indiscutibles de la animación japonesa, retoma la mezcla de comedia intimista y thriller ciberpunk con la que nos conquistó en su debut largo, Summer Wars. Una tímida joven provinciana alcanza el éxito como cantante en internet gracias a un glamouroso álter ego, hasta que su vida real y su carrera amenazan con cruzarse fatalmente.

'Uncharted' (11 de febrero)

Tráiler de 'Uncharted' Tráiler de 'Uncharted'

Nunca te fíes de las apariencias: ahí donde lo ves, con lo modosito que parece, resulta que Tom Holland no es solo Spider-Man, sino también Nathan Drake, el cazatesoros más famoso de los videojuegos. Esta adaptación, en la que también interviene Antonio Banderas, funcionará como una precuela de la saga que nos explicará el origen de la amistad entre Nathan y Sully (Mark Wahlberg), su mano derecha.

'Black Phone' (11 de febrero)

Tras decirle adiós a Marvel, Scott Derrickson (Doctor Strange) se reúne con su viejo colega Ethan Hawke... y le convierte en un asesino en serie enmascarado cuyas víctimas favoritas son los niños. Tras ser capturado por el tétrico personaje, un chaval comenzará a recibir mensajes de ultratumba a través del teléfono que da título a la historia.

'Ambulance' (18 de febrero)

No, no es una alucinación: Michael Bay ha fichado a Jake Gyllenhaal como protagonista de su nueva película. Por si eso fuera poco, este remake de la película danesa Ambulancen, en el que también participan Yahya Abdul-Mateen II y Eliza González, promete encerrarnos dentro del vehículo sanitario que da título a la historia. ¿Cuánto bayhem cabrá en tan poco espacio?

'The Batman' (4 de marzo)

'The Batman'. 'The Batman'.

Mientras Kristen Stewart suena para los Oscar, Robert Pattinson aparca su exitosa carrera en el cine de autor para convertirse en el Bruce Wayne más gótico-siniestro del que tenemos memoria. Colin Farrell, Andy Serkis, Paul Dano y Zoë Kravitz (esta última, como Catwoman) habitan junto a él la tétrica Gotham City retratada por Matt Reeves.

'Red' (11 de marzo)

¿Qué puede ser mejor que una nueva película de Pixar? Pues está claro: una nueva película de la casa del flexo cuya protagonista se transforma en un panda rojo de varios metros de altura cuando se enfada. En cuanto a metáforas de la pubertad, no parece muy innovadora, pero sí peludita y riquiña.

'Camera Café, la película' (18 de marzo)

Imagen de 'Camera Café'. Cinemanía

El talento de Ernesto Sevilla detrás de la cámara quedaba patente en Muchachada Nui pero terminó de explotar en la genial (y trágicamente poco vista) Capítulo 0. Máximo interés ante lo que haya podido hacer con la mítica sitcom de Telecinco, trasladando su férrea restricción formal a la gran pantalla. El elenco original tampoco se lo ha querido perder. de Arturo Valls a Ana Milán.

'Sonic, la película 2' (8 de abril)

Detalle del póster de 'Sonic, la película 2'. Cinemanía

Puede que mentalmente aún estés en los dos primeros meses de 2020, pero el calendario ha seguido avanzando y ya estamos en condiciones de esperar una secuela de la película de Sonic. Vuelve el equipo de la original, lo que incluye a Jim Carrey como el doctor Robotnik, e incorpora a nada menos que Idris Elba como Knuckles porque ¿por qué no?

'Bullet Train' (8 de abril)

Brad Pitt Cinemanía

Brad Pitt es un asesino que debe escapar de otro puñado de asesinos a sueldo de lo más diverso (de Zazie Beetz, Aaron Taylor-Johnson y Michael Shannon a Lady Gaga y Bad Bunny) que tienen la misión de liquidarlo a bordo del tren en el que se encuentran. Lo mejor es que el maquinista es David Leitch (John Wick, Deadpool 2).

'The Northman' (22 de abril)

Anya Taylor-Joy en 'La bruja', de Robert Eggers. Cinemanía

Después de La bruja y El faro, Robert Eggers tiene ganado el puesto de ser uno de los directores más interesantes del cine contemporáneo. Así lo refleja el reparto estelar de su película vikinga, donde se reencuentra con Anya Taylor-Joy y Willem Dafoe, además de añadir a Nicole Kidman, Alexander Skarsgard, Ethan Hawke y, por Odín, la mismísima Björk.

'Doctor Strange in the Multiverse of Madness' (6 de mayo)

Detalle del póster de 'Doctor Strange in the Multiverse of Madness'. Cinemanía

Marvel lleva un año jugueteando con el multiverso de manera constante. Es hora de hacerlo estallar por los aires. El encargado será Sam Raimi en su regreso al cine superheroico, con Benedict Cumberbatch y Elizabeth Olsen como estrellas de la magia, la manipulación del tejido de la realidad y la locura.

'Una rubia muy legal 3' (22 de mayo)

Reese Witherspoon en 'Una rubia muy legal'.

19 años después de la anterior secuela, Reese Witherspoon vuelve a ponerse en la piel de Elle Woods en una continuación muy tardía escrita por dos tótems de la sitcom actual como Mindy Kaling (The Office) y Dan Goor (Parks and Recreation, Brookyln Nine-Nine) junto a las guionistas originales, Karen McCullah y Kirsten Smith.

'Top Gun: Maverick' (27 de mayo)

Paramount Pictures acaba de lanzar el tráiler de la nueva película protagonizada por Tom Cruise, 'Top Gun: Maverick', en la que el actor resucita a uno de sus personajes más míticos. Paramount Pictures acaba de lanzar el tráiler de la nueva película protagonizada por Tom Cruise, 'Top Gun: Maverick', en la que el actor resucita a uno de sus personajes más míticos.

Hablando de secuelas tardías, 36 años van a separar a la película de aviación militar de Tony Scott que encumbró a Tom Cruise en los ochenta de su continuación, dirigida por Joseph Kosinski (atención a las escenas aéreas que puede haber ideado) y con Miles Teller dispuesto a tomar el relevo de Cruise como Maverick; y de Val Kilmer, que también retoma el papel de Iceman.

'John Wick: Chapter 4' (27 de mayo)

Keanu Reeves como John Wick. Summit Entertainment

Hemos llegado a un punto en la saga John Wick en el que lo único que necesitamos saber es que repite Chad Stahelski como director y los nombres de los nuevos enemigos cuyos huesos tendrá que quebrar Keanu Reeves. En esta ocasión, otros dos expertos rompeclavículas como Scott Adkins y Donnie Yen.

'Jurassic World: Dominion' (10 de junio)

Logo de 'Jurassic World: Dominion' Universal

Colin Trevorrow clausura la nueva trilogía jurásica trayendo de vuelta a Sam Neill, Laura Dern y Jeff Goldblum para enseñar a Chris Pratt y Bryce Dallas Howard cómo manejar a los bichos. Lo mejor no es que nos hayan prometido dinosaurios, sino que los humanos veteranos tienen mucho más papel que el cameo de Goldblum en El reino caído. ¡Era fáci!

'Lightyear' (17 de junio)

Lightyear de Disney y Pixar Lightyear de Disney y Pixar

Pixar lleva una racha de películas originales a las que no se les ha hecho demasiado caso (culpa a la pandemia y ciertas estrategias de estreno)... toca volver al redil de las franquicias conocidas. Lightyear no es exactamente una película de Toy Story, pero está dentro de su universo: es en este astronauta y aventurero espacial, aquí con la voz de Chris Pratt, en quien se basa el muñeco que acabarán regalando a Andy.

'Elvis' (24 de junio)

Austin Butler y Elvis Presley. Cinemanía

En una era donde cada año hay, como mínimo, un biopic musical relevante, era cuestión de tiempo que Elvis Presley recibiera el tratamiento adecuado. Baz Luhrmann dirige, Austin Butler (Érase una vez en Hollywood) se pone el flequillo y Tom Hanks interpreta a Tom Parker, el mánager de la leyenda.

'Thor: Love and Thunder' (8 de julio)

Chris Hemsworth en 'Thor: Ragnarok'.

Natalie Portman tomará el martillo de Thor en la nueva aventura asgardiana de Marvel, con Taika Waititi otra vez a los mandos. Chris Hemsworth llegará acompañado por los Guardianes de la Galaxia al completo y, con la ayuda de Tessa Thompson como Valkiria, tendrán que enfrentarse a Christian Bale como Gorr el Dios Carnicero.

'Nope' (22 de julio)

Jordan Peele junto al póster de 'Nope'. Cinemanía

No, aún no sabemos nada de la tercera película como director de Jordan Peele (Déjame salir, Nosotros) más allá de los cuatro nombres presentes en su reparto: Steven Yeun, Daniel Kaluuya, Keke Palmer y Terry Notary. ¿Conclusión? Es uno de nuestros estrenos más esperados del año.

'Black Adam' (29 de julio)

Jaume Collett-Serra ha despejado un quiste del universo: que Dwayne Johnson aún no hubiera intervenido en una película de superhéroes (saga Fast & Furious aparte). Tenía que ser con un personaje de DC tan complejo y poderoso como Black Adam, que no tendría ningún reparo en ponerse chulito contra Superman. Ahí queda eso.

'Don't Worry, Darling' (23 de septiembre)

El regreso de Olivia Wilde detrás de las cámaras después de Súper empollonas trae a Florence Pugh como protagonista junto a Chris Pine y, sí, Harry Styles, en una historia ambientada en un barrio residencial de los años cincuenta donde, como suele suceder, las cosas no son lo que parecen a simple vista.

'Misión: Imposible 7' (30 de septiembre)

Tom Cruise en 'Misión: Imposible 7' Cinemanía

Por culpa de la covid no hemos podido ver aún a Tom Cruise jugarse la vida otra vez para las cámaras de Chrstopher McQuarrie. Gracias a la covid, el rodaje de Misión: Imposible 7 se alargó lo suficiente como para convertirlo también en el rodaje de la siguiente entrega, la octava de la saga. Tratándose de Cruise y McQuarrie, algo nos dice que esta película va a redefinir el significado del término cliffhanger...

'Spider-Man: Across the Spider-Verse (Part One)' (7 de octubre, EE UU)

Otra franquicia que recurre a las dos tazas. La secuela de Spider-Man: Un nuevo universo se divide en dos entregas con el propósito de hacérnoslo pasar tan bien como en la película que disipó cualquier duda sobre una posible fatiga arácnida si se hacen las cosas bien.

'Halloween Ends' (14 de octubre, EE UU)

Jamie Lee Curtis en el tráiler de 'Halloween Kills' (2021). Cinemanía

No somos tan ingenuos como para pensar que esta será la última cuchillada de Michael Myers, por mucho que lo diga su título. Pero, al menos, sí es la película con la que David Gordon Green cerrará su trilogía, y probablemente con la que Jamie Lee Curtis se despida de manera definitiva de la saga de terror.

'The Flash' (4 de noviembre)

Ezra Miller como Flash.

Para ser el superhéroe más rápido de DC, la película individual del velocista interpretado por Ezra Miller se ha hecho esperar mucho, mucho tiempo. Andy Muschietti quiere compensarlo con una reescritura a lo Flashpoint que permite traer de vuelta a Michael Keaton y Ben Affleck como Batman, tener Sasha Calle como Supergirl y Maribel Verdú como la madre de Barry Allen.

'Black Panther: Wakanda Forever' (11 de novimbre)

Laetitia Wright en 'Black Panther' Disney

No lo está teniendo nada fácil Marvel Studios con la secuela de Black Panther (y no solo por el triste fallecimiento de Chadwick Boseman), pero la fecha de estreno está fijada en el calendario y habrá que ver si Ryan Coogler llega a tiempo, y si Laetitia Wright toma el relevo de un T’Challa que, ya se ha prometido, no tendrá nuevo intérprete.

'The Fabelmans' (23 de noviembre, EE UU)

Steven Spielberg Cinemanía

Steven Spielberg escribe (junto a Tony Kushner, Lincoln, West Side Story) la historia de su infancia creciendo en Arizona en un hogar familiar donde Paul Dano y Michelle Williams serán sus padres, con Seth Rogen como tío.

'Avatar 2' (16 de diciembre, EE UU)

'Avatar 2'.

Problemas técnicos, la fusión Disney-Fox y, de postre, una pandemia: por culpa de esos obstáculos, nuestro regreso a la luna Pandora se ha demorado hasta lo inimaginable. Pero, cuando a James Cameron se le mete algo en la cabeza, ni siquiera un iceberg puede detenerle: la secuela de su superéxito azulado de 2009 llega con Kate Winslet y Michelle Yeoh sumándose al reparto junto a los ya conocidos Sam Worthington, Zoe Saldana, Sigourney Weaver y Stephen Lang.

'Aquaman and the Lost Kingdom' (16 de diciembre, EE UU)

Jason Momoa en el rodaje de 'Aquaman and the Lost Kingdom'. Cinemanía

¿Odiaste Aquaman por hortera, kitsch y desaforada, o la amaste por esos mismos motivos? Fuera cual fuera tu opinión, James Wan y Jason Momoa vuelven a sumergirse en el Universo DC junto a Amber Heard, Patrick Wilson, Dolph Lundgren (como suegro del cachas acuático, nada menos) y Yahya Abdul-Mateen II, Nicole Kidman y la infinita paciencia de Willem Dafoe.

'Babylon' (25 de diciembre, EE UU)

Margot Robbie Cinemanía

El argumento del próximo largo de Damien Chazelle permanece aún en secreto, pero, dado que se trata de un filme sobre el Hollywood clásico con Olivia Wilde, Margot Robbie, Brad Pitt, Tobey Maguire y Margot Robbie (interpretando a Clara Bow, la actriz en cuyo honor se acuñó el término 'it girl'), podemos esperarnos lo mejor... o lo peor, según te caiga el director de La La Land.

'The Gray Man' (por confirmar)

Ryan Gosling, Ana de Armas y Chris Evans. Cinemanía

Los hermanos Russo vuelven, y vuelven por todo lo alto. Su thriller de espionaje con Chris Evans, Ana de Armas, Ryan Gosling, Regé-Jean Page, Ryan Gosling, Billy Bob Thornton y Wagner Moura (¡uf, menuda lista!) se proclama ya como la producción más cara de la historia de Netflix. ¿Tendrá Evans un contencioso con su excompañero Chris Hemsworth después de que Tyler Rake se llevase al público de calle? Chi lo sa...

'Puñales por la espalda II' (por confirmar)

Daniel Craig en 'Puñales por la espalda' Cinemanía

Despachada ya su etapa como James Bond, Craig se alía de nuevo con Rian Johnson para una nueva aventura de Benôit Blanc, ese detective cuyos casos son como un dónut con otro dónut más pequeño en el centro. Kathryn Hahn, Janelle Monáe, Edward Norton, Kate Hudson, Dave Bautista y Ethan Hawke serán algunos de los sospechosos en este nuevo misterio, ambientado en el Mediterráneo y distribuido por Netflix.

'Killers of the Flower Moon' (por confirmar)

Fotograma de 'Killers of the Flower Moon'. Apple

Tras esa reunión de viejos colegas que fue El irlandés, Martin Scorsese retorna junto a su Leonardo DiCaprio de su alma (pero también junto a Robert De Niro) en un filme sobre un truculento caso real: la masacre de miembros de la tribu Osage para apropiarse de sus tierras ricas en petróleo. Ojo, porque esta superproducción (200 millones de dólares de presupuesto, en parte a cargo de Apple) puede ser la entrada de 'Marty' en el western, un género que aún no había abordado.