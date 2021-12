Nuevo retraso en la ley de vivienda: el Gobierno incumple su compromiso de enviarla al Congreso antes de fin de año

Otro retraso en la tramitación de la largamente anunciada ley de vivienda. El Ministerio de Transportes, coautor de la medida junto al de Derechos Sociales, admitió este lunes a 20minutos que el Consejo de Ministros no aprobará el proyecto de ley para que pase al Congreso hasta enero, pese a que la titular de Transportes, Raquel Sánchez, se había comprometido a hacerlo antes de fin de año. El departamento asegura que el retraso -que, en principio, solo será de unos días- se debe a cuestiones "administrativas", si bien otras fuentes denuncian que ha sido un descuido el que ha provocado que al Gobierno se le haya echado el tiempo encima.

Transportes explica que el proyecto de ley de vivienda no podrá estar listo para el Consejo de Ministros de este martes, el último del año, porque aún no ha recibido el preceptivo informe del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), encargado de pronunciarse sobre la seguridad jurídica de la norma. Este informe es únicamente un trámite y su contenido no será vinculante, pero la ley obliga a los ministerios a solicitar la opinión del máximo órgano de gobierno de los jueces cuando una norma modifica, como es este caso, una ley orgánica.

Fuentes del ministerio que lidera Raquel Sánchez aseguran que dicho informe "fue solicitado en tiempo y forma" y aseguran que "tenía que haber llegado hace unos días", lo que finalmente no ha ocurrido. Estas fuentes aseguran, igualmente, que el texto "está reclamado" al CGPJ, si bien la propia ministra Sánchez no hizo ninguna referencia a ese informe el pasado 10 de diciembre, cuando se limitó a explicar que se estaban "analizando las observaciones" recogidas durante la etapa de información pública y aseguró que el proyecto de ley sería aprobado antes de fin de año para ser enviado al Congreso.

Otras fuentes, sin embargo, difieren y aseguran que es la tardanza de Transportes a la hora de pedir el informe al CGPJ la responsable de que la ley acumule un nuevo retraso. "Hasta después de la etapa de información pública y durante el plazo de información de los ministerios el Ministerio de Transportes no cayó en la cuenta de que el proyecto de ley tenía que pasar por el CGPJ", sostienen estas fuentes, que aseguran que el departamento de Sánchez remitió a los jueces el texto "cuando quedaban menos de 15 días para el 21 de diciembre", la fecha inicialmente prevista para que fuera aprobado en Consejo de Ministros y pasara al Congreso.

Un año de retraso

En cualquier caso, todas las fuentes consultadas aseguran que el contenido de la ley de vivienda en ningún caso está en cuestión, especialmente después de lo complicadas que fueron las negociaciones entre PSOE y Unidas Podemos para cerrarla. "Ni se está tocando la ley ni existe ningún problema de contenidos", sostiene el Ministerio de Transportes, que afirma que a principios de enero el Consejo de Ministros debería tener ya toda la documentación para aprobar el proyecto de ley. El departamento también recuerda que la aprobación de la ley de vivienda, a diferencia de otras reformas como la laboral, no está comprometida con Bruselas para antes de fin de año.

Este es tan solo el último retraso de una ley que acumula ya una larga demora con respecto a los plazos inicialmente previstos. PSOE y Unidas Podemos pactaron a finales de 2020 que la norma comenzara a tramitarse en el Congreso en febrero de este año, como tarde, pero las hondas diferencias entre PSOE y Unidas Podemos en relación al mecanismo para regular los precios del alquiler, fundamentalmente, fueron retrasando un pacto que no se cerró hasta octubre. Como enero es inhábil en el Congreso, lo previsto es que la ley de vivienda comience su tramitación parlamentaria en febrero: un año después de lo prometido.