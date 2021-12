Geraldine, viuda de Carlos Marín, en 'Espejo público': "Él decía que iba a volver a casa por Navidad"

El fallecimiento de Carlos Marín, cantante de Il Divo, a causa de la Covid-19, ha dejado conmocionado a todo el planeta. El artista, que se encontraba en Manchester (Inglaterra), fue ingresado tras contagiarse del virus y, pese a que los médicos intentaron hacer todo lo posible, finalmente no se pudo hacer nada para salvar su vida.

Espejo público ha contactado en directo, este lunes, con Geraldine, viuda del cantante, que ha atendido al equipo del matinal de Antena 3 para explicar: "Es una tragedia para nosotros porque no lo esperábamos. Él decía que iba a volver a casa por Navidad".

La mujer, visiblemente afectada, ha recordado que la última llamada que realizó el cantante antes de ser inducido al coma fue a ella: "Fue una videollamada en la que él se despedía porque intuía que no estaba bien". Sin embargo, Geraldine ha apuntado que "estaba perfecto y se hizo unos análisis de sangre que estaban bien" antes de irse a Inglaterra.

"Estuvimos estos dos años de pandemia juntos y tengo la satisfacción de que él fue feliz. Yo le decía que éramos unos privilegiados porque habíamos sobrevivido a la pandemia", ha apuntado la mujer. "Teníamos muchos planes para hacer cosas juntos, él decía que se quería casar conmigo", ha agregado ante la cámara.

Geraldine ha añadido que Carlos Marín ya había pasado el virus antes y, por ello, fue vacunado con una sola dosis de Janssen. "Los médicos han hecho todo lo posible, le han cuidado mucho", ha señalado la mujer. Pese a esto, el abogado de la familia del cantante, ha asegurado: "No pensamos que íbamos a ver este terrible resultado. No podemos explicarlo porque había ido mejorando, sus pulmones funcionaban por sí solos, pero de repente todo se fue cuesta abajo".

"Es algo que tendremos que analizar cuando veamos todos los documentos médicos porque sentimos que había tiempo para controlar su situación y mejorar las cosas para que pudiera salir adelante y salvar su vida, que era lo más importante", ha apuntado el letrado. "Cuando veamos los informes médicos, sabremos por qué no se ha recuperado", ha explicado para, además dejar claro que "la familia no está contenta con nada porque tienen el corazón roto", por lo que no se descarta que se tomen acciones legales para esclarecer lo ocurrido.