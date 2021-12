El doloroso mensaje navideño de Il Divo tras la muerte de Carlos Marín

Carlos Marín, cantante del grupo lírico Il Divo, murió el pasado domingo a los 53 años en un hospital de Manchester (Reino Unido), donde estaba ingresado desde principios de mes, según confirman varios medios británicos, a causa del coronavirus.

El artista había ingresado el pasado 8 de diciembre y estaba en coma inducido, intubado y con respiración asistida.

La última aparición del cantante fue solo dos días antes de su ingreso, cuando en las redes sociales desvelaba algunas fechas de los próximos compromisos de Il Divo, en esta ocasión en las ciudades estadounidenses de Dallas y Florida, para el próximo mes de febrero.

Horas después, el grupo canceló su presentación en el Hull Bonus Arena, en Yorkshire, por la enfermedad de una persona de la banda que, ahora, se sabe que se trataba de Marín.

Precisamente su grupo, que ya se despidió de él en las redes sociales nada más conocer la noticia, ha compartido un nuevo mensaje con motivo de la Navidad.

Urs Bühler, David Miller y Sébastien Izambard, miembros del grupo junto al fallecido Marín, no han dejado pasar estas fechas tan especiales para acordarse de su compañero y amigo.

"Si la Navidad es difícil, si has perdido a alguien querido, solo mira en tu corazón, sabrás que aún está aquí. La estrella en el cielo, la ligera nieve que cae, el petirrojo afuera, parece que lo saben. Si este es un momento en el que estás luchando, haz lo que puedas, porque lo que importa eres tú. No hay necesidad de estar alegre, no es necesario ser brillante, solo haz lo que puedas, todo estará bien. Os enviamos amor en Navidad". Ese es el mensaje que se puede leer en un Christmas enviado por el Club de fans de Carlos Marín en Europa y que la banda ha compartido en sus redes.

Il Divo fue fundado por el afamado Simon Cowell, el mismo de One Direction, tras imaginar que un cuarteto lírico íntegramente masculino tendría posibilidades versionando canciones míticas.

Marín, que se había forjado una carrera previa como actor de musicales como Los miserables o La bella y la bestia, entró en 2003 a formar parte de este proyecto, para el que también fueron contratados Urs Bühler, Sébastien Izambard y David Miller.

Juntos han publicado hasta el momento nueve discos de estudio, desde el homónimo Il Divo (2004) hasta el más reciente For Once In My Life: A Celebration of Motown (2021), con los que ha logrado vender cerca de 40 millones de copias en todo el mundo.

En solitario, el pasado año publicó un disco en solitario titulado Portrait en el que se atrevía a versionar Bohemian Rhapsody de Queen, entre otros éxitos.