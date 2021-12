Julio Mayol alerta de los retrasos que causa la pandemia en los diagnósticos: "Pasan de ser benignos a malignos"

Este sábado 26 de diciembre, La Sexta noche repasó la última hora de la actualidad. Como es habitual, hizo especial hincapié en las novedades respecto a la COVID-19 y en una sexta ola que está revolviendo unas celebraciones navideñas al margen de lo convencional.

El colaborador Julio Mayol, cirujano del Hospital Clínico San Carlos de Madrid, compartió su preocupación ante la posibilidad de que se solape ómicron con otros virus como la gripe durante el invierno. Además, Mayol recordó algo que en ocasiones se deja a un lado, el efecto que tiene que tantos recursos vayan a paliar la pandemia en quienes padecen otras dolencias, en especial en una fase en la que el tiempo es crucial: el diagnóstico.

"Tengo que dar respuesta a muchísimos pacientes que está esperando visitas y tratamientos en nuestro hospital. Que entren de baja profesionales, que no podemos resolver problemas que llevamos dos años retrasando y que se está convirtiendo en un algo muy superior a la infección por ómicron en sí misma... esto me preocupa. No es una broma", alertó.

En esa línea, explicó que todas esas personas, a su juicio ignoradas, llevaban demasiado tiempo esperando, poniendo en peligro su salud, y que era un problema que había que acatar urgentemente y de manera estructurada.

"Hay gente que lleva esperando meses o años y sufre también; y no sale de fiesta, sino que están esperando una prueba que puede cambiar su diagnóstico, de ser benigno a maligno... necesitamos una solución sistémica, no podemos seguir improvisando" añadió, enfatizando en la necesidad de implementar el número de trabajadores sanitarios en los centro de salud.

Además, señaló su preocupación ante los posibles efectos de la variante ómicron, mucho más infectiva, en pacientes quirúrgicos: "Hay que reconocer que una infección activa por este virus empeora el pronóstico en las variantes anteriores. ¿Va a pasar eso con esta?", se preguntó.