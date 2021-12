Este jueves, la primera edición de Secret Story terminó con la victoria de Luca Onestini, que se impuso frente a Cristina Porta y los Gemeliers, segunda y terceros finalistas, respectivamente. Sin embargo, Telecinco ya calienta motores para una segunda edición cargada de novedades y muchos cambios, entre los que destacan sus presentadores.

Carlos Sobera, Toñi Moreno y Sandra Barneda serán los encargados de las galas que comenzarán a emitirse en enero y que, como principal diferencia, tendrá concursantes anónimos. De hecho, Barneda aseguró que hay un casting increíble, con perfiles muy diferentes.

Los nuevos presentadores entraron en directo por videollamada a la final de Secret Story, momento en el que Jorge Javier Vázquez no solo aprovechó para conocer las novedades de la próxima edición, sino para lanzar una pulla a Carlos Sobera.

"Todo llega en esta profesión. Ya me lo advirtió Paz Padilla, todo lo que sube baja. Pero la verdad es que no pensé que sería tan pronto y que tendría que hacer esto tan pronto en mi carrera profesional", comentó el catalán, dejando caer también un pequeño zasca a su compañera de Sálvame que le dijo hace meses ese comentario en directo provocando un incómodo momento.

#SecretStoryFinal A lo mejor es el momento de recordar lo que le dijo Paz Padilla a Jorge Javier Vázquez pic.twitter.com/YOhTnTvOYE — 𝗔𝗹𝗯𝗲𝗿𝘁 ❄️ (@Albert_Edero) December 24, 2021

"Gracias Paz por decírmelo. Gracias a ti me he podido hacer a la idea", continuó. "Carlos, ¿qué se siente al quitarme el puesto?". "Creo que te lo quita Toñi Moreno", corrigió Sobera.

"¿¡No jodas!? ¿¡Quién coño me ha quitado el puesto!? Pero vamos a ver, tres presentadores y no puedo estar ninguno de los tres días. ¿Qué ha pasado? Esto no va a quedar así", criticó irónicamente Jorge Javier.

Entonces, la andaluza, que dio positivo en Covid, comentó que tenía la voz tomada, momento que el de Badalona bromeó diciendo que era porque ya empezaban a "hacer efecto" sus "sortilegios".