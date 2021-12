Toñi Moreno, sobre la COVID-19 y su próximo proyecto: "No he empezado y ya le he hecho perder dinero a Paolo Vasile"

Hace unos días, Mediaset hizo saber que la segunda entrega de Secret Story: la casa de los secretos se haría muy poco esperar. Lejos de dejar descansar el formato, la cadena emitirá una nueva edición en enero, cuando el ganador de su debut, Luca Onestini, se supo este 23 de diciembre.

El que sí descansará es Jorge Javier Vázquez, o al menos de presentar realities en el prime time: le toman el relevo Toñi Moreno, Carlos sobera y Sandra Barneda, que dirigirán las distintas galas del programa. Los tres conectaron por videollamada durante la final y contaron que el premio sería mucho mayor que el de la primera edición de Secret Story y que el casting, anónimo, prometía.

Moreno, que se encuentra pasando la COVID-19 como tantos otros ciudadanos, dijo que se sentía como si le hubiera pasado un camión por encima, aunque se puso sus mejores galas sobre el pijama para dar la cara por el nuevo formato. "Mira la voz que tengo de capitán general del ejército. Pensé que la única que estaría mala con covid encerrada soy yo. Iba a entrar en un prime time y me he puesto mis trajes, me he maquillado...estoy más sola que la una, unas navidades horrorosas", añadió.

"No he empezado y ya le estoy haciendo perder dinero a Paolo Vasile", bromeó la comunicadora. Y es que, contó que le detectaron el virus precisamente en los estudios de Mediaset, cuando le hicieron el test rutinario antes de comenzar a trabajar grabando la promoción del concurso.

Y, al no poder volver a su casa en Sevilla en transporte público por seguridad, tuvo que hacerlo en ambulancia. "El otro día, llegué a Mediaset y vi una ambulancia y digo: '¿Qué ha pasado?'. Así que era tuya", recordó Jorge Javier Vázque, entre risas.