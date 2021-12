Cómo conseguir una baja por covid si el centro de salud no me da cita

Una de las imágenes más llamativas de los últimos días ha sido la de las colas de decenas e incluso cientos de personas esperando a las puertas de los centros sanitarios para poder realizarse una prueba diagnóstica de confirmación tras dar positivo en un test de autodiagnóstico de covid.

La incidencia se ha disparado a nivel nacional en los últimos días y ha superado la barrera de los 600 casos por cada 100.000 habitantes, mientras que algunas comunidades como Cataluña, País Vasco y Navarra están registrando cifras récord de contagios.

Y uno de los principales problemas en muchos lugares es la imposibilidad de realización de test en los centros de atención primaria y, consecuentemente, de conseguir una cita para poder tramitar la baja laboral.

Los centros de salud, de nuevo saturados

La portavoz de la Asociación de Médicos Titulados Superiores de Madrid, Ana Giménez, ha explicado esta mañana en el programa Al Rojo Vivo de LaSexta que la situación en los centros de salud está "descontrolada" en esta sexta ola de la pandemia.

Para la tramitación de la baja laboral en el caso de infección por covid, lo importante es "avisar" a la empresa del positivo y tratar de explicar que el centro está saturado y que puede tardar varios días en realizar este trámite. "No hay otra manera. Que quede constancia que he pedido cita en este día y el motivo por el que la he pedido".

En el caso de dar positivo y ser asintomático o tener síntomas leves, hay que permanecer en casa aislado en cuarentena durante 10 días. Pero la imposibilidad de contactar con los centros de salud hace imposible la gestión de la baja en el trabajo.

En todo caso, corresponde a los profesionales sanitarios del servicio público de salud la emisión del parte de baja o de alta de la enfermedad, aunque puede ser expedida sin necesidad de la presencia física en el centro sanitario. Se puede tramitar vía telefónica o vía telemática, pero en muchas regiones estos servicios también están colapsados. Esta situación ha generado una profunda polémica entre la población, que pide una agilización de este trámite.

"Los partes de baja se emitirán con carácter retroactivo"

En el documento elaborado por Sanidad sobre el 'Procedimiento de actuación para los servicios de prevención de riesgos laborales frente a la exposición al SARS-CoV-2', se establece que serán los médicos del sistema público de salud los que emitan estas bajas en los casos de afectación por covid, tanto en situaciones de aislamiento como de enfermedad.

Asimismo, cuando se tenga conocimiento del periodo de aislamiento o de enfermedad con posterioridad al inicio del mismo "los partes de baja se emitirán con carácter retroactivo y sin la presencia física de la persona trabajadora".

Para realizar este trámite, el primer paso es tratar de contactar con nuestro centro de salud por teléfono o por Internet para pedir cita con el médico de cabecera. Tras una valoración, se emitirá el parte de baja correspondiente, que estará a disposición de un familiar o persona autorizada en el centro médico para poder recogerlo.