El error que cometemos con los tests de antígenos que puede disparar los contagios

Los tests de antígenos se han convertido ya en un elemento más en nuestras vidas. Estos sistemas de detección de la Covid-19 en el organismo se pueden adquirir en las farmacias, son sencillos de usar y dan un rápido resultado.

No obstante, aunque su fiabilidad no es total, puede ser un indicador de si debemos o no juntarnos con otras personas no convivientes. Siempre y cuando, eso sí, hagamos el test correctamente.

Cuando depositamos en el dispositivo la muestra de nuestra saliva o mucosa y esperamos unos minutos, hay tres posibilidades: que se marque la C (que indica que el test se ha hecho correctamente), que se marquen la C y la T (lo que revela un positivo) o que se marque solo la T o ninguna de las dos letras (lo que hacen el test inválido).

De cualquier modo, dar negativo en un test no significa al 100% que no tengas la Covid, debido a lo que se conoce como "tímido positivo". El término lo acuña la divulgadora Marián García, más conocida como Boticaria García.

En una reciente aparición en el programa de televisión Espejo Público de Antena 3, García explicó que un "tímido positivo" es una persona que da negativo en un test de antígenos aunque con un resultado poco claro.

Según la divulgadora, debe repetir el test en los días siguientes, y lo más probable es que acabe dando positivo. García puso el ejemplo de una seguidora: "El 23 de diciembre era positivo tímido, el 24 un poco menos y el 25 era descarado. Imagínate qué hubiera pasado si con la prueba del 23, con ese positivo tímido, esa persona no hubiera decidido hacerse más tests y hubiera ido a la cena de Nochebuena".