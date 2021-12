MasterChef Celebrity 6 será siempre recordado por la participación de Verónica Forqué, tristemente fallecida recientemente al quitarse la vida en su domicilio de Madrid. Esto provocó que, rápidamente, muchas personas pusieran el foco en la situación emocional que vivió la actriz en el talent culinario, pues abandonó alegando que estaba "agotada" y que su cuerpo no podía más. Sin embargo, una amiga de ella aseguró que este no fue el motivo real de su marcha.

"Tras su salida de las grabaciones de MasterChef nos fuimos a comer y me contó que se había ido porque se había infectado de Covid", aseguró Beatriz de la Gándara a El País.

"Me dijo: 'Bendita Covid que me ha permitido irme del programa'", añadió. "Su salida no fue ni por depresión ni por tristeza, eso me comentó [...] Esto es algo que no se ha querido explicar".

Verónica no puede con la presión y decide abandonar el programa. #MCCelebrityhttps://t.co/fDEwRci48i pic.twitter.com/Tuu3IYXZ49 — La 1 (@La1_tve) November 22, 2021

Pero, este domingo, Juanma Castaño confirmó esta versión en su programa, El partidazo de la Cope: "Ese testimonio de 'estoy cansada' era cierto, pero es que Verónica salía de la Covid".

"Ella no quiso que se supiera que tenía Covid", aseguró el ganador de MasterChef Celebrity 6. "Al irse, ya no tenía Covid. Dejemos claro que en el momento de este testimonio, ella ya no lo tenía".

"Creo que tengo la autoridad moral para hablar en primera persona de lo que ocurrió, porque yo estaba allí. Y además porque Verónica me pegó la Covid a mí y la grabación de MasterChef se paró esas dos semanas de julio", reveló. "

Juanma Castaño:" #VeronicaForque estaba así porque salíamos del #Covid, ella me lo pego a mí y la final la empecé a grabar sin gusto ni olfato" pic.twitter.com/POquKDeJtc — TVMASPI (@sebas_maspons) December 20, 2021

"Lo que ha ocurrido estos días con MasterChef de ese testimonio que muchos achacaron a una depresión [...] No me meto en esas opiniones, pero ahí Verónica el cansancio que tenía y lo hecha polvo que estaba era porque acabábamos de salir de la Covid tres personas del programa: ella, Miki Nadal y yo", añadió el periodista deportivo.

"Se pararon las grabaciones y volvimos después de dar negativo, y Verónica dijo que no podía, porque estaba hecha polvo", aseguró. "Yo empecé a grabar sin olfato y sin gusto. Y les decía: 'Es que no puedo cocinar, es que no sé si las cosas están sosas o saladas'. Pero Verónica ahí se está refiriendo al cansancio que le había provocado el Covid".