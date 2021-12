Adiós de 'MasterChef Celebrity' a Verónica Forqué: jueces y compañeros lamentan la muerte de la actriz

El equipo del programa de TVE MasterChef Celebrity ha lamentado este lunes el fallecimiento de Verónica Forqué, concursante de la sexta edición. El cuerpo de la actriz, una de las más populares del cine español, ha sido hallado sin vida en su domicilio de Madrid.

"Desde Shine Iberia y en nombre de toda la familia MasterChef lamentamos enormemente la pérdida de una extraordinaria profesional y una persona maravillosa, Verónica Forqué. Enviamos un fuerte abrazo y todo el cariño del mundo a su familia. Descanse en paz", ha lamentado el espacio televisivo a través de Twitter.

Por su parte, los míticos jueces del talent culinario también le han dedicado unas palabras en sus respectivos perfiles de Instagram. El primero en hacerlo ha sido Jordi Cruz. "Desolado, me hubiera encantado hablar contigo ayer, darte las gracias por ser como eras, una enorme profesional y una persona increíble. Gracias por todo amiga, muy orgulloso de haber sido tu juez, tu 'jefe' y tu admirador por siempre. Descansa en paz", ha escrito el chef.

Desde Shine Iberia y en nombre de toda la familia MasterChef lamentamos enormemente la pérdida de una extraordinaria profesional y una persona maravillosa, Verónica Forqué. Enviamos un fuerte abrazo y todo el cariño del mundo a su familia. Descanse en paz. — MasterChef (@MasterChef_es) December 13, 2021

"Se ha ido mi amor. Lo más genial que he conocido. Mi ídola, mi amiga, mi Vero. Tu Sammychef siempre estará orgullosa de ti", ha expresado Samantha Vallejo-Nágera, a quien se ha sumado Pepe Rodríguez: "Qué triste me dejas. Me quedo con tu sencillez, con tu amabilidad, con tu dulzura, con tu profesionalidad, con tu cariño, que suerte haberte conocido y disfrutado. En la plaza de las cadenas te espero. Te quiero Verónica".

Juanma Castaño y Miki Nadal, ganadores de la última edición, también han expresado su tristeza en sus perfiles: "Estamos rotos. Una de las personas más bonitas y especiales que he conocido en mi vida. Gracias Vero: me hiciste reír, gritar, reflexionar y casi llorar. En este momento tan difícil, un abrazo a su familia y amigos más cercanos", ha escrito el periodista. Por su parte, el cómico ha destacado "la bondad infinita", "talento" y "capacidad para crear momentos únicos" de la actriz. A estos se han añadido los concursantes David Bustamante, Vanesa Romero, Terelu Campos, Yotuel, Carmina Barrios, entre otros.