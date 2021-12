Una amiga de Verónica Forqué asegura que la actriz dejó 'MasterChef' porque tenía Covid: "No fue por depresión"

La productora de cine Beatriz de la Gándara ha contado a El País que la actriz no abandonó MasterChef Celebrity por agotamiento físico y psicológico, sino porque había contraído la COVID-19.

La amiga de la intérprete ha explicado en un reportaje dedicado a Forqué que la enfermedad le sirvió para dejar el talent culinario la pasada primavera, alegando que no podía soportar el ritmo del programa dada su situación personal.

"Tras su salida de las grabaciones de MasterChef nos fuimos a comer y me contó que se había ido porque se había infectado de Covid. 'Bendita Covid que me ha permitido irme del programa'", cuenta la productora al citado medio.

De la Gándara dice que "esto es algo que no se ha querido explicar". "Su salida no fue ni por depresión ni por tristeza, eso me comentó", ha contado, acentuando, así, el revuelo que ha generado la posibilidad de que RTVE elimine la aparición de la actriz de Maestros de la costura y MasterChef Junior.

El espacio de La 1 anunció el pasado 15 de noviembre las intenciones de la protagonista de Kika de abandonar el concurso. "No tengo buenas noticias. No me encuentro bien, estoy agotada. He luchado diez semanas y ha sido la mejor experiencia de mi vida. Siento no estar a la altura, pero es que mi cuerpo no puede. Volveré cuando me ponga buena", le comunicó al chef Pepe Rodríguez.

Finalmente, el pasado 22 de noviembre Forqué regresó al reality para comunicar su retirada definitiva: "No doy más, yo no soy de tirar la toalla, pero hay que ser coherente, procuro serlo, humilde y si no puedo más no puedo más. Mi cuerpo y el universo me estaban diciendo necesitas parar".