Podemos apremia a Díaz a iniciar ya su "frente amplio" de cara a las elecciones en Castilla y León

Podemos aspira a que las elecciones autonómicas de Castilla y León, convocadas este lunes de manera anticipada, sean el "primer paso" de la plataforma electoral liderada por Yolanda Díaz. Este lunes, el portavoz del partido morado a nivel nacional, Pablo Fernández, que también lidera la formación en Castilla y León, aseguró que Podemos concurrirá a los próximos comicios autonómicos dentro de ese "frente amplio" cuyo "horizonte" final es una candidatura de Díaz a las elecciones generales, y aseguró que el partido está "articulando ya" esa alianza a nivel castellanoleonés.

Fernández se pronunció así apenas unas horas después del anuncio del presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, de que convocará elecciones autonómicas para el próximo 13 de febrero y de la ruptura de su coalición de gobierno con Ciudadanos. El portavoz de Podemos calificó de "profundamente irresponsable" esta decisión "en pleno pico de la sexta ola, con un incremento desbocado de positivos".

"En lugar de estar centrados en controlar la pandemia y en tomar medidas, se demuestra que el PP únicamente está interesado en sus cuentas electorales y antepone los intereses partidistas a los de la ciudadanía", denunció Fernández, que aseguró que "no es casual que la Junta de Castilla y León no haya tomado ninguna medida en esta sexta ola" ni haya "hecho absolutamente nada". "Todo esto era para no perjudicarse a sí mismos en esos comicios que el PP acaba de adelantar", sostuvo el portavoz de Podemos.

En cualquier caso, Fernández aseguró que el partido morado a nivel castellanoleonés está "especialmente ilusionado de ser el primer paso de ese frente amplio liderado por Yolanda Díaz", quien sin embargo ni siquiera ha puesto en marcha el proceso para construir una plataforma electoral. "Llevamos allí tiempo articulando ese proyecto plural", sostuvo el portavoz estatal de Podemos, que insistió en que la "primera parada" del proyecto de Díaz van a ser los comicios en Castilla y León.

"Desde hace tiempo estamos ya componiendo ese frente amplio en Castilla y León", afirmó Fernández. En ese frente, dijo, está previsto que concurran "actores como Podemos, como IU o como Alianza Verde", las tres formaciones que componen ahora mismo Unidas Podemos. "Pero estamos tejiendo también relaciones con colectivos, plataformas y asociaciones vecinales para integrar a la sociedad civil en ese frente amplio que ensanche nuestro espacio electoral", defendió el portavoz.