El Sorteo Extraordinario de Navidad, o la lotería de Navidad, es el sorteo de lotería más importante y popular de España. Tendrá lugar el próximo miércoles 22 de diciembre en el Teatro Real de Madrid. Este año, se celebrará con aforo reducido de público y siempre que la evolución de la incidencia de la pandemia de la covid-19 lo permita.

Aunque este premio se viene celebrando desde hace más de 200 años, a pocos días del sorteo siempre surgen dudas, sobre todo las relacionadas con aspectos sujetos a cambios más frecuentes: hasta cuándo puedo comprar un décimo, cuánto se lleva Hacienda, dónde podré seguir el sorteo... A continuación recogemos las respuestas a algunas de las preguntas más frecuentes sobre la lotería de Navidad.

¿Desde dónde podré seguir el sorteo?

El Sorteo Extraordinario de Navidad se podrá seguir en directo desde las 9:00 horas (horario peninsular) en La 1 de RTVE, la cadena pública retransmitirá el evento, que suele tener una duración de cuatro horas, de forma íntegra. Además, en la web de 20minutos podrás seguir el minuto a minuto del sorteo.

¿Cuáles son los premios?

Este año, Loterías y Apuestas del Estado (SELAE) repartirá 2.408 millones de euros. El primer premio, el Gordo, está dotado con cuatro millones de euros a la serie, por lo que corresponden 400.000 euros a cada décimo. El segundo premio consta de 1.250.000 euros y el tercero, de 500.000 euros. Además, hay dos cuartos premios dotados de 200.000 euros y ocho quintos premios de 60.000 euros.

Más allá de los premios grandes, con la pedrea se reparten 1.794 premios de 1.000 euros a la serie, 100 euros al décimo. Además, también tienen recompensa los números anterior y posterior al primer premio, con 20.000 euros; al segundo premio, con 12.500 euros; y al tercer premio, con 9.600 euros.

Finalmente, se entregan 297 premios de 1.000 euros a las centenas que coincidan con las del primer, segundo y tercer premio, y 198 a las que coincidan con las del cuarto premio. También hay otros 297 premios de 1.000 euros para las dos últimas cifras del primero, segundo y tercer premio; y 9.999 reintegros de 20 euros si la terminación de tu décimo coincide con la del primer premio.

¿Hasta cuándo puedo comprar un décimo?

Los décimos de la lotería de Navidad se podrán adquirir hasta el día antes del sorteo, es decir el martes 21 de diciembre, ya sea en en administraciones físicas (hasta la hora de cierre) o a través de la web de Loterías y Apuestas del Estado (hasta las 22:00 horas).

¿Cuál es la probabilidad de que te toque?

En el bombo se meten los números desde el 00000 hasta el 99.999 y todos tienen la misma probabilidad de salir premiados. Tan solo 13.334 números obtienen algún premio y 71.666 números se quedan sin ganar nada.

Muchas personas hacen cola en administraciones como 'Doña Manolita' en Madrid porque así creen que tienen más probabilidades de comprar un boleto premiado, pero como ya advirtió el exministro Pedro Duque: "Haz cola si eso te divierte, pero no ganas nada".

Tema lotería y las colas en ciertos sitios: por si alguien se deja ayudar, repetimos lo que dicen las matemáticas: te toca igual compres donde compres. Haz cola si eso te divierte, pero no ganas nada. Mira la cola y verás con cuánta gente tendrás que repartir lo que allí toque. https://t.co/tK18GweqKl — Pedro Duque (@astro_duque) December 16, 2021

La probabilidad de que te toque el primer premio de la lotería de Navidad, el Gordo, es del 0,00001%, es decir, de una entre 100.000. Si se tienen en cuenta todos los premios hay algo más de un 15% de posibilidades de que te toque algo durante el sorteo.

¿Un billete roto tiene validez? ¿Qué hago si me lo han robado?

Si tu décimo está roto lo primero que debes hacer es llevarlo a una administración que, a su vez, lo remitirá a Loterías y Apuestas del Estado. Allí se revisará y se dará la orden de pago, si se considera oportuno. Si el décimo está demasiado deteriorado y hay dudas sobre su validez, se remite a la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, que emite un informe a favor o en contra de ser pagado.

En caso de que te hayan robado el billete, lo primero que hay que hacer, como en cualquier otro robo, es acudir a la Policía. Es importante tener una prueba gráfica para que en caso de que el boleto sea agraciado con un premio, puedas cobrar el dinero correspondiente. Por eso la SELAE aconseja hacer una fotocopia o una fotografía de los billetes que compremos.

¿Dónde y cuándo puedo cobrar un premio?

El plazo máximo de pago caduca a los tres meses, así que cuidado porque una vez transcurridos, tu derecho a obtener el premio se pierde. Si la cantidad no supera los 3.000 euros, se puede cobrar en cualquier administración oficial de Loterías y Apuestas del Estado. Además, este año como novedad, se pueden cobrar premios de hasta 2.000 euros a través de Bizum. Para ello tendrás que generar un código QR en la aplicación móvil de tu banco y presentarlo en una administración de lotería.

Si el premio es mayor a 3.000 euros hay que acudir a alguna entidad bancaria concertada con tu DNI y el décimo. Allí extenderán un cheque o harán una transferencia bancaria con el importe del premio. Los bancos a los que se puede acudir son: Abanca, Banco Sabadell, BBVA, Caixa Bank, Caja Sur, Cajamar Caja Rural, Sociedad Cooperativa de Crédito, Ibercaja, Kutxabank y Unicaja.

¿Dónde puedo comprobar si mi décimo está premiado?

Si no has podido seguir el sorteo o no tienes claro cuál es el importe de tu premio, puedes consultarlo de manera muy fácil en la página web de Loterías y Apuestas del Estado. Solo tienes que introducir el número del boleto. Además, también puedes consultarlo en 20minutos.

¿Cuáles son los números que más se compran?

Los números más populares cambian cada año, pero siempre suelen coincidir con algún evento importante. En 2021, por ejemplo el número 19921 está agotado en todas las administraciones de lotería y coincide con el día en el que comenzó la erupción del volcán de La Palma. Ocurrió lo mismo el año pasado con el día en el que se decretó el estado de alarma por la pandemia de covid-19.

¿Cuánto se lleva Hacienda?

Este 2021 los premios de la lotería de Navidad pagarán los mismos impuestos que el año pasado, manteniéndose el importe exento en 40.000 euros. Así, únicamente los ganadores del primer, segundo y tercer premio están obligados a tributar en Hacienda el 20% (los primeros 40.000 euros del premio ganado seguirán en todo caso exentos de impuestos).

Así, si eres el ganador del Gordo recibirás 328.000 euros (Hacienda se queda con los otros 72.000). Aplicando la misma regla, si se obtiene el segundo premio se cobrará 108.000 y con el tercero 48.000.

Si voy a acudir al sorteo, ¿qué medidas sanitarias debo tomar?

El Comité de Expertos Sanitarios del Teatro Real, en coordinación con Loterías y Apuestas del Estado y la Residencia de San Ildefonso del Ayuntamiento de Madrid, ha elaborado un protocolo de medidas de seguridad sanitaria y de prevención, que "vele por el bienestar de las niñas y niños de la Residencia de San Ildefonso del Ayuntamiento de Madrid, de los trabajadores de Loterías, de los medios de comunicación y del público asistente".

En este sentido, Loterías y Apuestas del Estado ha explicado que "se trata de equilibrar la seguridad sanitaria con asistencia de público de forma testimonial, ya que su presencia aporta alegría y color al sorteo". El público interesado en asistir deberá guardar cola, y, como novedad, se le facilitará una entrada en la taquilla del Teatro Real con su correspondiente butaca numerada.

Asimismo, cada asistente deberá identificarse con su DNI y facilitar un número de teléfono y/o correo electrónico como medida de protección anti-covid, para garantizar la trazabilidad de los contactos durante el Sorteo. Se deberá permanecer en la butaca asignada durante el evento.