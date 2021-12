Podemos exige a Ribera prorrogar más allá de marzo el recorte a los beneficios caídos del cielo de las eléctricas

La secretaria general de Podemos y ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, exigió este viernes que el Gobierno extienda la vigencia del mecanismo para reducir los beneficios caídos del cielo de las empresas eléctricas más allá del mes de marzo, cuando está previsto que decaiga. Los morados consideran que las medidas aprobadas hace unos meses para intentar rebajar el precio de la factura de la luz "deben continuar mientras persistan los altísimos precios del gas a nivel internacional", el principal factor por el que el coste de la electricidad crece.

Así lo planteó Belarra este viernes durante su intervención en la reunión del Consejo Ciudadano de Podemos, el máximo órgano entre congresos del partido morado. La dirigente elogió las medidas adoptadas por el Gobierno para intentar reducir el precio de la factura de la luz, y aseguró que, "en condiciones normales, la retirada sin precedentes de beneficios caídos del cielo" -los ingresos que obtienen las empresas por vender toda la electricidad al precio de la más cara de producir- y "la reducción del IVA y de otros impuestos habrían logrado importantes bajadas en la factura de la luz".

Belarra, no obstante, admitió que, "ante la situación de los precios del gas en el mercado internacional, algo en lo que no podemos influir", estas medidas no han sido suficientes, pero defendió que sí "han logrado algunas bajadas y, sin duda, al menos contener subidas en las facturas que si no se habrían disparado, poniéndoselo aún más difícil a las familias de nuestro país". Por ello, Podemos aspira a que "se prorroguen el tiempo que sea necesario" este mecanismo de recorte de beneficios caídos del cielo "para que los beneficios multimillonarios de las eléctricas se dirijan a reducir la factura de la luz de los ciudadanos y ciudadanas de nuestro país".

El pasado octubre, el Ministerio de Transición Ecológica que lidera la vicepresidenta Teresa Ribera suavizó esta medida, cuya redacción inicial puso en pie de guerra a las empresas energéticas. La redacción vigente ahora mismo establece que el recorte a los beneficios caídos del cielo no se aplica a los contratos que las eléctricas hayan suscritos con grandes consumidores industriales antes del 16 de septiembre para suministrarles energía a precios fijos. Desde octubre, tampoco se ven perjudicadas por el mecanismo las eléctricas que suscriban nuevos contratos a precios fijos con las industrias, aunque si esos contratos incluyen que una parte del precio esté vinculada al mercado mayorista, a esa fracción sí se le aplica la medida.

Alianzas de cara a las andaluzas

Belarra, además, anticipó la posible convocatoria de elecciones autonómicas en Andalucía para el año que viene y defendió la necesidad de que Podemos se presente "tejiendo alianzas con otras fuerzas políticas". La intención del partido morado es comenzar a ensayar su proyecto de frente amplio de formaciones de izquierdas con el que aspira a que Yolanda Díaz se presente a las próximas elecciones generales, si bien la actual líder de Unidas Podemos no se ha pronunciado aún sobre un posible adelanto electoral en Andalucía.

"Si finalmente Moreno Bonilla hace realidad el que parece su deseo desde hace mucho tiempo y convoca elecciones andaluzas, estoy convencida de que en Andalucía habrá una alternativa abierta y plural, que ensanche el espacio que hemos ocupado hasta ahora", planteó Belarra, que aseguró que Podemos es "el único espacio político que es, al mismo tiempo, una fuerza de gobierno y una fuerza transformadora comprometida con los servicios públicos, con la profundización democrática y con la lucha contra la precariedad". En esa alianza podrían estar, además de IU, formaciones como Más País Andalucía, que sin embargo ya ha acordado concurrir a las elecciones junto a Andalucía por Sí e Iniciativa del Pueblo Andaluz, dos pequeñas formaciones andalucistas.