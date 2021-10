El Gobierno amplía el bono social de la luz y aprueba una ayuda de 90 euros para calefacción para familias vulnerables

Más medidas para intentar que las familias más vulnerables puedan pagar el recibo de la luz pese a la subida disparada de los precios. Este martes, el Consejo de Ministros aprobó un real decreto que incluye un paquete de ayudas por valor de 100 millones de euros para intentar paliar el aumento del precio de la energía. Y entre ellas se encuentra la ampliación de los descuentos en el recibo de los que se benefician las familias perceptoras del bono social eléctrico, que pasarán a disfrutar de un 60% de bajada en la factura -frente al 25% actual- en el caso de las familias vulnerables y de hasta un 70% de rebaja en el caso de las vulnerables severas -que hasta ahora tenían una reducción del 40%-.

Así lo anunció la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, en la rueda de prensa celebrada tras el Consejo de Ministros de este martes. Este aumento de los descuentos en los recibos de la luz de los perceptores del bono social eléctrico -algo más de un millón de hogares- estará vigente hasta el 31 de marzo del año que viene, una "cobertura adicional" que, en palabras de Ribera, debe de servir para capear "un momento de crisis de precios".

De la misma manera, el Gobierno también amplía el bono social térmico para que las familias con más dificultades puedan calentar sus casas durante el invierno. Según explicó la vicepresidenta Ribera, "habrá un cheque de 90 euros por familia para los beneficiarios" de esta ayuda que se cobrará, si los trámites no se retrasan, durante el mes de diciembre y que únicamente estará vigente durante este año. Se tratará de un pago único gestionado por las comunidades autónomas, detalló Ribera, si bien la subvención será sufragada con fondos del Estado.

Asimismo, el decreto aprobado este martes suaviza el recorte a los beneficios caídos del cielo de las eléctricas que el propio Gobierno aprobó hace poco más de un mes. Según explicó Ribera, se liberará de esta rebaja a las empresas eléctricas en los contratos firmados con las industrias antes del 16 de septiembre para proveerlas de luz a un precio fijo y no vinculado a la evolución del coste en el mercado mayorista. Asimismo, tampoco se retirarán los beneficios caídos del cielo a las eléctricas que suscriban nuevos contratos a precios fijos con las industrias, aunque si esos contratos incluyen que una parte del precio esté vinculada al mercado mayorista, a esa fracción sí se le aplicará el mecanismo.

Ribera da así cumplimiento al anuncio que ya realizó hace unos días en el Congreso después de que el PNV -que ha sido muy beligerante con este asunto- exigiera "modular" las medidas de recorte de los beneficios de las eléctricas. La vicepresidenta aseguró en la Cámara Baja que este mecanismo para reducir los ingresos caídos del cielo de las eléctricas no se aplicaría a las empresas que "garanticen precios estables" y "razonables" que "no internalicen la escalada de precios del gas" en sus contratos con las industrias. No obstante, según lo explicado este martes por Ribera, las eléctricas podrían beneficiarse de esta exención en los nuevos contratos que firmen con las industrias aunque el precio fijo que se establezca ya sea alto debido a las subidas de los últimos meses.

