El último viaje de Rocío ha sido un homenaje muy emotivo a Rocío Jurado, y en él no solo ha podido verse el traslado de 18 contenedores repletos de pertenencias de la artista cruzando la ciudad de Madrid. También se ha podido comprobar el interior de uno de ellos, de varias actuaciones interpretando temas míticos de la cantante, y varios recuerdos de su hija Rocío Carrasco.

El momento más duro ha llegado cuando Rocío Carrasco ha hablado sobre el cáncer que se llevó a su madre, tras revisitar en Sálvame la entrevista que dio Rocío Jurado al periodista Jesús Quintero. Su última entrevista. "Esa entrevista se grabó en octubre, y ella murió en junio, así que no pasó mucho tiempo", ha empezado a contar Rocío, que ha añadido: "Era una mujer muy creyente. Nunca tuvo una crisis de fe".

"Pasó miedo. No quería compartirlo con nosotros. Lo hacía sin querer. No quería que tuviéramos el mismo miedo que tenía ella. Pero yo nunca le dije nada. Ya se lo había dicho durante toda mi vida. El 70% de las conversaciones con mi madre eran muy importantes", ha seguido contando Rocío Carrasco al borde del llanto.

"Yo no fui consciente de que ella se iba hasta muy pocos días antes. No perdí nunca la esperanza. Jamás. Cuatro o cinco días antes es cuando fui consciente. Antes... jamás. No lo iba a permitir. Para mí era algo impensable. Yo siempre pensaba que estaba en el 20% de gente que sobrevive a esta enfermedad. Yo no sé si ella, en su fuero interno, sabía que se iba. Nunca quiso mostrar que ella pensaba de esa manera. No tiró la toalla nunca", ha zanjado Carrasco.