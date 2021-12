Del cojín hinchable a los tapones: lo necesario para descansar durante los viajes lo tiene este kit de 14 euros

Ya sea una escapada exprés (¡incluso de 24 horas!) o unas vacaciones al completo, muy pocos son los que pueden resistirse a viajar y a descubrir algunos de los rincones maravillosos que tiene este mundo. Esta ilusión no se deja empañar por las largas esperas y trayectos a los que debemos enfrentarnos para llegar a nuestro destino, aunque podemos hacerlos más llevaderos con juegos de mesa portátiles que entretengan nuestra espera. Si, además, nos toca escala, siempre tendremos la opción de contratar un tour desde el aeropuerto para descubrir la ciudad mientras esperas a tu vuelo.

Sin embargo, cuando toca enfrentarnos al trayecto la cosa se complica. Entre el poco espacio que hay entre los asientos de autobuses o tren, la maleta de mano (¡y los líquidos en su bolsa correspondiente!) que no hemos facturado y no tenemos espacio para colocarla, la luces que se encienden de forma constante y el ruido que hacen otros viajeros, descansar es prácticamente misión imposible. Por ello, no hay nada peor que tener que hacer un trayecto largo en transporte público, noche incluida, y no tener nada sobre lo que reposar cuello y cabeza... ¡Y una almohada ocupa tanto! ¿O no?

Si tienes una inflable, para colocar alrededor del cuello, el descanso está asegurado y sin restar espacio a nuestra maleta. Tampoco está de más contar con un antifaz y unos tapones para poder conciliar el sueño. Si todavía no tienes este kit de viajes, ahora es el momento de conseguirlo: hemos encontrado uno en Amazon que incluye todo lo necesario para viajar con comodidad... ¡y por menos de 15 euros!

Este kit incluye todo lo necesario para descansar en los viajes. Amazon

De aspecto agradable, este cojín de viaje está recubierto de una tela de terciopelo de tacto suave que, además, puede quitarse con facilidad para lavarla después de cada trayecto y asegurar que estamos siempre en contacto con una superficie limpia. También es sencilla de hinchar, para que, en cualquier momento, podamos ponerla a punto y asegurar que nuestro cuello no sufre durante los viajes largos. Además, este modelo a la venta en Amazon, incluye un antifaz y unos tapones para que dormir sea aún más fácil.

