Por qué debes apostar por los 'tours' desde el aeropuerto para evitar que las escalas en tus viajes se hagan eternas

Nunca nos faltan ganas de viajar, hasta que nos toca enfrentarnos a los tiempos de espera en el aeropuerto. Las colas de facturación para dejar la maleta ya nos ponen de mal humor, por no hablar del momento de pasar el control y tener que llevar los líquidos de forma especial en el equipaje de mano. Después, tras esperar el rato para embarcar y subir en el avión, ponemos rumbo a nuestro primer destino... ¡porque esta vez nos toca escala! Ya sea porque hemos optado por un billete de avión más barato o porque el destino escogido no tiene conexión directa con el aeropuerto de salida, no nos queda más remedio que sacar toda nuestra artillería de pasatiempos para no aburrirnos.

¿Y si te dijéramos que puedes aprovechar esas horas para descubrir la ciudad donde estás haciendo escala? Sí, como lo lees, una visita exprés en la que recorrer los principales atractivos turísticos de cada destino. Por ejemplo, si tienes que cambiar de avión en Dubai, una localización habitual para escalas, en Civitatis te ofrecen un tour con guía en español que te recogerá en el aeropuerto para conocer parte de la ciudad en un recorrido de unas tres horas y media: desde la famosa y exclusiva Palmera Jumeirah hasta el gigantesco Burj Khalifa. Eso sí, para esta actividad, se requiere una escala de unas ocho horas. No todos los destinos necesitan ese tiempo entre vuelos. Por ejemplo, si hacemos parada en Lisboa, bastarán seis horas para poder descubrir la ciudad.

Bajo estas líneas te dejamos algunas de las propuestas más populares de Civitatis, para que puedas planteártelo de cara a tu próximo destino. Ya ves que los precios del tour, los destinos y los recorridos son de lo más variado. ¿Te animas con una visita exprés?

