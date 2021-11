Ahora que se puede viajar: que no te frenen las medidas del gel y del champú en el equipaje de mano

Los vuelos están volviendo a cobrar importancia en las ansiadas escapadas de fin de semana y muchas veces no tenemos el tiempo suficiente para preparar el pequeño equipaje de mano que podemos llevar en la cabina del avión. Sería una pena que una escapada, con la que llevamos tiempo soñando, se estropeé porque no cumplamos con alguna de las medidas estipuladas por las aerolíneas.

Una de estas medidas, que vuelve más locos a los viajeros, es la de de los botes de líquidos en el equipaje de mano, ya que no todos los tamaños están permitidos. No es algo nuevo, pero las dudas sobre qué productos podemos llevar, y en qué cantidades, todavía persisten. Como regla general, en todos los aeropuertos de la Unión Europea se considera líquido a las bebidas, como el agua, y a los productos de higiene personal, como geles, cremas, espumas... En cuanto a la cantidad, el límite son 100 mililitros en cada uno de los botes y deberán ser transportados en un recipiente de plástico transparente y cerrado. Además, la suma de todos ellos no podrá superar el litro.

Así a primera vista parece un rollo, pero, una vez más, el gigante de las ventas online puede ayudarnos a olvidarnos de medidas y limitaciones y disfrutar, así, de nuestros viajes con tranquilidad. Existen juegos con botes individuales y con las medidas exactas para que un champú, por ejemplo, no termine arruinándonos una escapada. Una de las opciones que están disponibles en Amazon, y que cumple todas estas medidas, además de ser muy cute, está ahora rebajada a menos de 17 euros.

Los botes de viaje para el equipaje de cabina de avión son uno de los productos más demandados. Amazon

Otras opciones de compra más económicas

Si todavía tienes dudas y el anterior ofertón no te acaba de convencer, porque quieres comprar algo aún más económico, este otro kit de Amazon seguro que te convence aún más.

Los botes individuales deben ir guardados dentro de una bolsa de plástico transparente. Amazon

