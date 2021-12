Asúmelo, tú también doblas mal la ropa al hacer la maleta: las claves para prepararla como un viajero experto

Dicen que un viaje se vive tres veces: cuando lo soñamos (¡y lo preparamos!), cuando lo vivimos (y disfrutamos) y cuando lo recordamos. En el primer caso, la emoción nos invade mientras buscamos las mejores actividades para hacer en el destino, entre las que no puede faltar un free tour que nos ayude a conocer los puntos de interés turístico de la zona. Claro que, a la hora de hacer la maleta, nuestros sentimientos cambian. ¿Quién no se siente identificado con la sensación que produce el tener que meter todas nuestras pertenencias en un equipaje de mano? Además, debemos tener en cuenta que, si no facturamos, debemos prestar especial atención al transporte de líquidos. Por otro lado, independientemente del tipo de equipaje admitido en nuestro billete, debemos asegurarnos de que no excedemos el peso permitido.

Con todo ello, el momento de preparar la maleta suele resultar frustrante para muchos viajeros. Y no es para menos, porque estamos seguros de que, como nos ocurre a nosotros, no doblas bien la ropa para maximizar el espacio en la maleta. Como esta situación nos resulta familiar, nos hemos puesto manos a la obra para dar con unos trucos de expertos viajeros que nos ayuden a evitar sustos con el equipaje. Para empezar, ¡la organización es clave! Y, por ello, las bolsas de viaje son indispensables si queremos mantener el orden. Después, podemos aliarnos con bolsas de compresión para que nuestras prendas de invierno quepan sin problema y, por último, debemos tener atender a la forma de doblar las camisetas (¡y de otras prendas!). ¿Qué te parece ayudarte de este doblador?

Este es el truco para optimizar el espacio en la maleta... ¡y en el armario! Amazon

Gracias a él conseguimos que todas las camisetas ocupen lo mismo y estén dobladas de la misma manera para que, así, no tengamos que hacer Tetris con las prendas de la maleta. Con esta herramienta, hacen falta solo tres pasos y tres segundos para doblar la prenda. Además, también sirve para doblar pantalones, camisetas de manga larga y hasta vestidos. Con todo ello logramos maximizar el espacio para poder llevar todo lo que queremos sin problemas.

¿Quieres descubrir las mejores ofertas? Apúntate a nuestra Newsletter.

En 20Minutos buscamos las mejores ofertas de Amazon y otras tiendas. Los precios y disponibilidad pueden variar tras la publicación.