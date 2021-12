Anota ya tus planes y tareas en una nueva agenda: ¡el 2022 está a la vuelta de la esquina!

Seguro que alguna vez has ido a apuntar una cita médica, una quedada con tus amigos o un objetivo laboral para dentro de un mes y ya se han acabado los días en tu agenda, porque acaba el año. Y es que, es hora de ir pensando en comprarse una nueva agenda para el 2022, ¡qué está a la vuelta de la esquina! A todos nos gusta estrenar agenda y lo que esto supone: nuevos planes, objetivos, nuevos viajes o sueños. Pero, no cualquier agenda vale, si en algo somos tiquismiquis es en el tipo de libreta organizadora que nos pega con nuestra personalidad. Los hay quienes prefieren agendas grandes para anotar muchas cosas en un mismo día o quienes, por el contrario, las prefieren pequeñas para observar de un solo vistazo todos los días y eventos de una misma semana.

Sea cuáles sean tus gustos, no puedes demorarte en comprar ya una agenda, porque seguro que estás dejando muchos planes y tareas sin apuntar, o en el aire, por no tener comprada la agenda del año que está a punto de comenzar. No obstante, debemos apuntar que, además del tamaño, son otras muchas las características que convierten a una agenda en nuestra favorita. Hay personas muy frikis que llevan sus gustos a todos los sitios, hasta al trabajo o las clases, por lo que sus agendas serán también frikis. Por otro lado, los hay quienes son muy clásicos y no cambian año tras año de agenda o los que siguen modas pasajeras.

Para los más frikis

Si eres muy fan, y orgulloso, de sagas como Harry Potter o Star Wars, tu agenda te puede acompañar en tu día a día y ser como tú: una friki orgullosa. Harry está dispuesto a ayudarte a comenzar con la rutina este año con su agenda semanal. Estarás deseando apuntar planes en ella desde que te la compres, ¡Alohomora, agenda!

Harry Potter en tu día a día, qué más se puede pedir. Amazon

La más interesante

Otra agenda muy de moda, y la más interesante de nuestra lista, es la de María Hesse (Tantanfan). Esta agenda es una auténtica obra de arte con ilustraciones creadas por la autora. En los extras, además, encontrarás páginas para apuntar tu música, pelis y libros preferidos. Posee también pegatinas e, incluso, tacos de post-it. Pero lo más especial de esta agenda es que te adentrarás en sus páginas gracias a las mujeres que en ellas aparecen y que fueron catalogadas, en su momento, como brujas o malvadas. Pero, María Hesse ha dejado bien claro que, ante todo, fueron grandes mujeres.

María Hesse viaja a través de mujeres de todos los tiempos. Amazon

La más querida por los clásicos

No obstante, los más clásicos no quieren ni magos adolescentes, ni películas ni brujas, quieren la agenda de toda la vida, la más clásica. Por eso, el modelo más querido por estas personas son las agendas grandes y de organización semanal para apuntarse lo más importante de cada semana. Este modelo presenta una planificación diaria espaciosa con horarios por hora para tus citas, lo que hace que tus tareas diarias estén organizadas. Además, buscar en esta agenda de Amazon es muy rápido gracias a las esquinas de corte que permiten navegar y localizar rápidamente el día actual. Por cierto, la tienes disponible en 10 colores distintos.

Los clásicos nunca mueren. Amazon

