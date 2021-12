Cuántos más dibujos y colores tenga un jersey de Navidad, más de moda está: marca tendencia estas fiestas

Un jersey de lana, gordo, que pica y del que sobresalen dibujos horteras de Navidad solo lo llevaban en las películas los nerds. Pero, qué curiosa es la moda, que ahora lo que se lleva son los jerséis con multitud de colores, dibujos y hasta luces navideñas. A los millennials les encantan y no se hable más, porque la verdad es que es una tradición de lo más divertida (y si eliges un jersey bonito, de lo más mona). En Estados Unidos llaman a esta nueva costumbre la moda de los Ugly Christmas Sweaters, en la que todo vale: renos boca abajo con pompones en los cuernos, copos de nieve iluminados, palabras como Feliz Navidad en tamaños desorbitados, Papás Noeles con luces….

En resumen, hay jerséis horteras de todo tipo y en la mayoría de comercios y, además, los hay para jóvenes, adultos, niños e, incluso, bebés. Nadie se salva de esta tradición millennial que nació en las películas de Navidad. O es que nadie recuerda ya los jerséis navideños del actor Bill Cosby en los años 80 o el horrendo jersey de Marc Darcy en El Diario de Bridget Jones. Hay jerséis hasta en pareja, ya que no podemos olvidar al mítico matrimonio Lily y Marshall de la famosa serie Cómo conocí a vuestra madre porque llevaban jerséis navideños a juego en Navidad.

Si te gusta la idea y quieres adentrarte en esta moda tan navideña, pero poco a poco, en El Corte Inglés hay disponibles jerséis navideños poco horteras y muy monos. Se puede adentrar uno en una moda, pero sin que esta sea fea. Por ejemplo, este modelo de mujer con cuello redondo, donde se ve un bonito elfo sin cara porque termina el cuello en el tuyo para que tú seas el elfo navideño, es un buen ejemplo.

Jersey de elfo en El Corte Inglés. El Corte Inglés

También para niños

Como no, El Corte Inglés también piensa en los niños para que no sean los únicos de la casa que no tienen jerséis navideños. Ho-ho-ho, Feliz Navidad este jersey de niño lo dice todo, no hace falta que el pequeño felicite las fiestas cuando entre a una reunión familiar porque su jersey lo hará por él.

Para niños, también en El Corte inglés. El Corte Inglés

En esta lista no podía faltar, claro, un Mickey Mouse navideño y lo ha hecho posible Bershka. La tienda de ropa se ha tomado enserio esta nueva tradición de jerséis navideños y ha querido aportar su estilo a ellos. Este modelo de Mickey Noel no pasará desapercibido.

En Bershka manda Micky Mouse. Bershka

¡La Navidad es el momento de brillar!

Pero si de verdad quieres adentrarte en los Ugly Christmas Sweaters debes buscar el más hortera, más gordo y diríamos que ¡hasta con luz! Existen y están en Amazon. Como este de un reno muy marchoso que contagia la diversión más parpadeante, gracias a sus luces Led.

¡El más brillante! Amazon

