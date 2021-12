La Navidad es hortera y los gorros de Amazon también (¡pero los hay de todos los colores y tamaños!)

La Navidad es magia, ilusión, regalos, alegría, pero también es hortera. La decoración de algunas casas, árboles, calles o tiendas es un pelín recargada y hortera. Y lo cierto es que decoramos todo, hasta nuestras cabezas. En los últimos años se han puesto de moda los gorros navideños y cada vez son más peculiares. Una cena familiar, de amigos o de empresa puede amenizarse con un concurso para ver quién lleva el gorro más original. Qué le vamos a hacer, los adultos somos así de horteras y el espíritu navideño que no falte.

Si eres de los que cada año se coloca en la cabeza un gorro de Papá Noel en días como Noche Buena o Navidad o de los que compra a sus hijos diademas con cuernos de renos, este año es el momento perfecto de dar un paso más y comprar, por ejemplo, gorros con luces. Sin embargo, si eres de los que ni siquiera ha llevado nunca un gorro rojo y blanco, este 2021, antes de que termine, es el momento de hacerlo, sea en casa, con amigos o, incluso, en la empresa.

Y es que, nunca es tarde para iniciar nuevas tradiciones navideñas, por eso, en 20deCompras hemos buceado por Amazon hasta encontrar los gorros de Navidad más simples y, como no, los más horteras. ¿Estás preparado para complementar el look de tus cenas navideñas? No te pierdas entonces esta lista.

Para los más clásicos

Si eres de las personas clásicas que no sale del gorro de Papá Noel en las celebraciones navideñas, es hora de que des un pasito más allá. Sorprende a tus invitados con sombreros clásicos, pero que esta vez incorporen algún dibujo, muñeco o, incluso, luces led. En Amazon hay disponible el pack perfecto para esto. Se trata nueve gorros rojos y blancos clásicos, pero con muñecos de nieve, Papá Noel o renos que se iluminan con una luz led. Gracias a los nueve sombreros, podrás customizar a todos los invitados de la fiesta.

Los más clásicos se iluminan. Amazon

Pero como complementos festivos que se puedan llevar a las cenas navideñas las personas más clásicas, no solo se cuentan los gorros de Papá Noel, también lo son las típicas diademas, pero navideñas. Por ejemplo, ocho diademas con motivos navideños, para adultos y niños, pueden ser tuyas por 13 euros (¡todas ellas diferentes!).

Las diademas navideñas entre los adolescentes arrasan. Amazon

Para los más horteras

Si de verdad eres un hortera y durante años te has presentado en las cenas de empresa, familiares o de amigos con sombreros horteras de Navidad, ya es hora de que traslades esta moda a la calle, ¿no crees? Se supone que el espíritu navideño está en todas partes, así que la moda de los sombreros horteras puede trasladarse a la calle con, por ejemplo, gorros de lana navideños. Te dejamos un par a muy buen precio (¡y hasta con luz!) para que no te lo pienses.

La navidad también en la calle. Amazon

La imaginación no tiene límites

Si ningún gorro de Navidad de nuestra lista te ha convencido. Puedes hacerte con este pack que trae distintos sombreros, uno para cada celebración. Para que no te aburras en ninguna cena. Hay cinco modelos: desde un Papá Noel enganchado en una chimenea, hasta un muñeco de nieve, pasando por un árbol de Navidad.

Uno para cada celebración. Amazon

