Esto es lo que deberías aprender de los consumidores que ya han terminado sus compras navideñas

Puede que te parezca raro, pero ya hay quienes tienen sus compras de Navidad muy encaminadas. Así se desprende del estudio de Google e Ipsos, en el que aseguran que el 21 % de los consumidores de EMEA (Europa, Oriente Próximo y África) empezaron sus compras navideñas en junio. Una previsión asombrosa de la que no todos gozamos, pero que, sin embargo, tiene explicación (¡y va más allá de la organización!). La Covid-19 ha provocado problemas logísticos que han dado lugar a retrasos en las entregas y escasez de productos; y son muchos los que no están dispuestos a dejar a sus allegados sin un buen regalo que abrir en estas fechas. De hecho, no es una tendencia única del 2021 que afecte a los compradores: los comercios también se han subido al carro.

Según la responsable de marketing de tiendas de EMEA en Google, Ruth Ballett, este hecho ha aumentado "la competencia entre las tiendas que necesitan iniciar antes sus campañas para atraer la demanda de esos consumidores y estar presentes". Por ello, tal y como apunta, es importante adaptar el mensaje a las necesidades de los consumidores y replantearse cuáles son los mejores canales de marketing para llegar a los clientes potenciales durante el recorrido de compra.

Además, los comercios deben tomar una serie de medidas para que los consumidores se animen a comprar en su site y puedan llegar a tener una relación de fidelidad con la marca. En este artículo de Think with Google se ofrecen las claves que los ecommerces deberían tener en cuenta a la hora de crear esta sinergia con los usuarios.

Lee aquí el artículo completo de Think with Google.