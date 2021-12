Las cenas de Navidad pueden animarse con diademas divertidas, gafas y hasta orejas de elfo. ¿Qué hay más navideño?

Las cenas de empresa, a veces, pueden ser algo aburridas, si no te sientas en el lado apropiado de la mesa. Pero, no solo las del trabajo, puede pasar lo mismo en una comida familiar de Navidad. Por eso, hay complementos que pueden hacerlas divertidas y diferentes. Te preguntarás que de qué objetos hablamos. Nos referimos a las diademas, accesorios con luz o gafas con motivos navideños que adornan la celebración y a las personas que las portan.

¿Quién no ha oído hablar de las diademas para la cabeza con muelles y muñecos navideños, las gafas que se popularizaron en Noche Vieja o, incluso, unos objetos menos conocidos: las orejas de elfo. Todos estos cacharros divertidos pueden amenizar una cena de Navidad con amigos o una comida a la que vas un poco obligado, como las de empresa. Cantar villancicos o canciones navideñas con dos copas de más es diferente, y más divertido, si todos los comensales van vestidos para la ocasión. Desde 20deCompras hemos querido regalarte unas ideas (muy económicas, gracias a Amazon) para tus próximas cenas muy navideñas.

Diademas de todos los colores

Empezamos, como no, con los objetos más divertidos y diferentes para la cabeza (los gorros de Papá Noel están pasados de moda, no seas clásico). Diademas con muelles para que no dejen de moverse los árboles de navidad, los muñecos de nieve o los Papás Noeles. En resumen, los accesorios definitivos para las celebraciones de este año son las diademas que se mueven y, además, este modelo de Amazon viene con pegatinas navideñas para los más pequeños de la casa.

En Amazon hay disponible una gran variedad de diademas navideñas. Amazon

Gafas navideñas

Una de los accesorios navideños que más nos gustan en 20deCompras para las cenas y comidas de estas fechas son las gafas. Pero no cualquier gafa, se trata de unas decorativas que crean un ambiente navideño alegre y activo. Gafas con abetos, cuernos de reno, Papá Noel, muñecos de nieve y mucho brilli brilli, así son estas gafas navideñas. Doce gafas, por cierto, animadas y adorables de tamaño medio para que se adapten a cualquier tipo de cabeza. Además, son las más vendidas de Amazon y cuestan menos de 14 euros todas, ¡es tu oportunidad!

Con estas gafas navideñas seguro que no pasas desapercibido. Amazon

Las orejas de elfo también son una opción

¿Y por qué no? Si cantamos villancicos, nos compramos jerséis navideños, comemos dulces de estas fechas y nos colocamos accesorios en la cabeza o en la cara, desde 20deCompras no vemos tan descabellado adornar también nuestras orejas. Los encargados de crear magia y regalos en Navidad son los elfos, así que hagámosles un homenaje en nuestra próxima cena de empresa con estas orejas disponibles en Amazon (y de distintos modelos, claro).

¡Esto sí que es personalizar la vidad. Amazon

