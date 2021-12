Tania Llasera manda un mensaje a Marta Ortega por las tallas "irreales" de Inditex

Meses después de que Tania Llasera estallara contra Amancio Ortega por las tallas "irreales" de Zara, la presentadora ha compartido públicamente un mensaje para Marta Ortega, la nueva presidenta de Inditex.

En su último encuentro con los medios de comunicación, la presentadora ha opinado que la hija del empresario "está muy preparada para lo que le viene y para lo que ya tiene", aunque cree que le espera mucho trabajo por delante, ya que liderar una empresa como Inditex supone todo un reto.

Debe conseguir "hacer magia para unificar las tallas en una tienda y que no se nos esconda en la parte online", ha reconocido Llasera, aprovechando para mirar a cámara y dirigirse directamente a la empresaria.

Llasera quiere que Ortega "escuche" a todas las mujeres, pues esto "ayudaría a mucha gente mudialmente a verse mejor y a chicas muy jóvenes a entender que hay diversidad y que no pasa nada por tener una talla XL. Lo importante es que estés en tu cuerpo, que seas saludable y que estés feliz. Lo demás está de más".

La actriz ha criticado que, además, cuando se acaban las tallas grandes en Zara, enseguida relegan a las compradoras a la parte online. Y algo parecido pasa con Mango, marca que ha eliminado su tienda Violenta, especializada en tallas grandes, para unificar todas sus tallas en la misma tienda.

"Pero si tu quieres comprar una talla grande tienes que ir a online o te sacan un burro de la parte de atrás de la tienda como mal hecho, ¿sabes? Me parece bien que deje de ser una tienda para tallas grandes y que se absorva en una sola tienda, que es Mango, pero entonces no me hagas esta cochinada. Haz las cosas bien", ha sentenciado Llasera.