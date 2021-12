Un juez da la razón a un hombre que denunció haber sido despedido un día antes de ser padre en Málaga

Un juez ha dado la razón a un padre que fue despedido el día antes de tener a su segundo hijo en Málaga. Ocurrió a finales de abril y un Juzgado de lo Social de Málaga ha declarado nula la extinción del contrato.

"Mi hijo nació el 26 de abril y mi jefe me anunció el despido el 27, pero ese mismo día lo comunicó a la TesorerÍa General de la Seguridad Social haciéndolo efectivo desde el día 25", señala el padre y recoge Diario SUR.

El día después de que naciese su hijo y pidiese que tramitara su permiso de paternidad, el empleador le dijo: "Te corto (el contrato), lo siento, te pago lo que corresponde. No me hago cargo de nada más".

El afectado acudió a los tribunales, que ahora han anulado el despido por considerar que hubo una vulneración de derechos fundamentales y han ordenado la "readmisión inmediata". El jefe tendrá que abonar también el pago de los salarios desde la fecha de extinción del contrato.

"Mis amigos me han dicho que a ver si ahora me van a querer hacer la vida imposible, pero yo he vuelto a hacer mi trabajo como lo hacía antes. La vuelta ha sido buena y el trato normal", cuenta el hombre.

El padre asegura que lo primero que hizo antes de entrar al trabajo fue avisar a su jefe de que iba a ser padre: "No me interesaba empezar si luego me iba a despedir". El encargado le dijo que no tenía que preocuparse, que todo estaba "arreglado". La sentencia señala que el hombre nunca llegó a firmar un contrato.

Ahora el progenitor respira, "imagínate, nace tu hijo y te quedas sin trabajo, sin poder pedir paro y sin la baja que me iba a corresponder"