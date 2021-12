Madrid se quedará sin los fondos de la UE si Almeida prorroga los Presupuestos: sin Pedro Bosch, ni BiciMad, ni Cáritas...

Si el Ayuntamiento de Madrid prorroga los Presupuestos actuales para el próximo año renunciará a las subvenciones europeas para ejecutar hasta 55 proyectos que ha presentado y que se ha comprometido a ejecutar. "Si no están dentro del Presupuesto no los puedo ejecutar y si no los puedo ejecutar antes de diciembre de 2023 no tendría la financiación y tendría que devolverla", ha explicado la delegada de Hacienda, Engracia Hidalgo.

Porque un requisito que exigen las convocatorias Next Generation para conceder las subvenciones es que el Ayuntamiento aporte un certificado que acredite que tiene crédito en el Presupuesto para financiar al menos la parte que va a aportar la Unión Europea, que normalmente cofinancia la mitad el proyecto. En otras palabras, si no está el proyecto reflejado en el Presupuesto, la UE entiende que no es 'maduro' y, por tanto, no lo financiará.

En todo caso el Ayuntamiento tendría aún una posibilidad de pedir las ayudas con un Presupuesto prorrogado: con generaciones de crédito una vez que reciba el dinero. Pero el problema se convertiría en plazos. "Si yo no puedo empezar el proyecto hasta octubre de 2022 no lo acabo en diciembre de 2023. Es decir, ya sea por la ejecución o por la dotación inicial perdemos una oportunidad muy importante", recalca Hidalgo.

Hasta el momento el Ayuntamiento de Madrid ha presentado 55 proyectos por valor de 360 millones de euros. De estos, esperan que la UE les financien por lo menos 200 millones. Entre los proyectos más destacados a los que ha tenido acceso 20minutos se encuentran la implantación de un programa de apoyo familiar en hogares que se benefician de las ayudas del Ingreso Mínimo Vital (IMV) y la Renta Mínima de Inserción (RMI) de la ciudad de Madrid. Un proyecto piloto para el ámbito social que supondría una inversión de 10,5 millones de euros.

Para ampliar BiciMad se han solicitado 30 millones de euros y para la compra de 206 autobuses eléctricos, 41.2 millones. Otros proyectos previstos en los Presupuestos de 2022 para que sean cofinanciados con la UE son la remodelación del Paseo del Prado en la acera del Real Jardín Botánico, la reurbanización de las calles Cantalapiedra, Alcalá de Guadarira, Costabona y María Teresa Robledo. También, remodelar la Avenida del General Perón o reurbanizar del Eje Pedro Bosch-Doctor Esquerdo, la Avenida de la Ilustración y la calle Fuencarral en el tramo comprendido entre la calle de Hernán Cortes y la calle Barceló, y calles del entorno. Un conjunto de proyectos que ascenderían a 25,5 millones de euros.

Los fondos europeos no serían lo único que peligrarían. También se verían afectadas las subvenciones nominativas. Por ejemplo, las que se han dado este año a las entidades religiosas como Fundación José María Llanos, Marillac, Madrina, Cáritas, Mensajeros de la Paz, Faciam, Hijas de la Caridad o San Vicente de Paúl. Así como a asociaciones dedicadas a la discapacidad como Apanefa, Cermi, Famma o Plena Inclusión.

Pero, ¿estas subvenciones nominativas no podrían concederse por otra vía, como es la concesión directa? Según la delegada de Hacienda, este año no. "Claro, pero eso nos llevarían cinco meses de tramitación". "Primero tengo que cargar los créditos comprometidos, como los de Limpieza, por ejemplo. Después, si tengo crédito disponible podría conceder las subvenciones". En todo caso la delegada ha avanzado que quizá no podría dárselas a todas y mucho menos en enero si no que tardaría meses.

Tampoco se aplicaría la reducción de 58 millones de euros de IBI, ni se prorrogarían las bonificaciones del IAE. Además, el Presupuesto de 2022 no dejaría de ser mayor que el de 2021 si no que sería inferior a los 5.006 millones dado que a estos habría que restarles los proyectos que ya han sido ejecutados este año, como Plaza de España, el centro deportivo La Cebada o el parque de La Gavia.

Un conjunto de pérdidas que el equipo de José Luis Martínez-Almeida ha querido sacar a relucir para ver si logra hacer reflexionar al grupo municipal Vox que se niega a sentarse a negociar los Presupuestos. "Nosotros lo que estamos es evidenciando una situación porque no se nos ha dado la ocasión de explicar el porqué si no se aprueban supondría un perjuicio muy importante para los madrileños. Lo honesto es explicar cómo quedarían las partidas si no se aprueban", ha puntualizó la portavoz municipal Inmaculada Sanz ante la pregunta de si ve correcta la estrategia tan evidente que está tomando su partido de hacer presión a Vox.

De no llegar a un acuerdo con Vox. El Gobierno Municipal podría acudir a otros grupos de la oposición, como Recupera Madrid quienes aseguran a 20minutos que "si Almeida nos llama, estamos dispuestos a sentarnos a hablar de bajada de impuestos", apunta el concejal José Manuel Calvo. La delegada de Hacienda ha asegurado a la prensa que "escuchará a todo el mundo", eso sí, su socio preferente sigue siendo Vox.