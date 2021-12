El equipo de Almeida "no" da aún por prorrogados los Presupuestos, pero reconoce que está "preocupado"

Los populares ven cada vez más negro el escenario presupuestario. El grupo municipal Vox se ha reafirmado en su postura de no negociar las Cuentas del próximo año. Y como el Gobierno municipal, de momento, solo mira hacia su socio de investidura, todo apunta a una falta de acuerdo.

Entonces, ¿dan por segura la prórroga?, le ha preguntado la prensa. "No, no los damos por prorrogados porque estamos en un momento en que tienen que iniciarse los plazos de enmiendas y podemos seguir hablando por los grupos Lo que estamos es preocupados", ha reconocido Inmaculada Sanz. Y es que este jueves ha finalizado el plazo para presentar las alegaciones a los Presupuestos, pero los grupos podrán enviar sus enmiendas hasta el 7 de diciembre.

El equipo de José Luis Martínez-Almeida no esconde su temor a no lograr, por primera vez en esta legislatura, unas nuevas Cuentas. Tampoco su estrategia, la de exponer, constantemente, cuáles serían las partidas y subvenciones que se quedarían fuera de no haber nuevos Presupuestos. Por ejemplo, "no poder bajar impuestos, o dar subvenciones a Hijas de la Caridad...", ha apuntado la portavoz.

"Nosotros lo que estamos es evidenciando una situación porque que no se nos ha dado la ocasión de explicar el porqué si no se aprueban supondría un perjuicio muy importante para los madrileños. Lo honesto es explicar cómo quedarían las partidas si no se aprueban", ha puntualizado Sanz ante la pregunta de si ve correcta la estrategia tan evidente que está tomando su partido de hacer presión a Vox.

Y pese a que acuse a Vox de acatar una "actitud irresponsable" que puede "avocar" al Gobierno municipal a dicha prórroga, la portavoz ha vuelto a tender la mano a quienes, hasta hace dos meses, eran su gran apoyo. "Lo que esperamos es que el grupo municipal Vox, que años anteriores ha venido aprobando esos Presupuestos se siente a negociar, establezca cuáles son sus pretensiones y no trate de introducir una inestabilidad en un momento en que se habla de recuperación económica y lanzar a Madrid hacia adelante".