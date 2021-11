La delegada de Hacienda desea el apoyo de Vox a sus Cuentas o, si no es posible, el de la izquierda. Pero recuerda que no traicionará sus políticas. En sus palabras, estos son los presupuestos de la recuperación económica, de la recuperación social y la atención a las personas más vulnerables. "Esto de que la bandera de lo social sea de la izquierda es una demagogia. Yo he trabajado por el gasto social tanto, o más que la izquierda".

¿Qué inversiones reactivarán la ciudad?

La inversión influye en el crecimiento y la cohesión territorial. Hay grandes proyectos, como el cubrimiento de la M-30, Joaquín Costa, o peatonalizar Sol. También, casi 40 nuevos equipamientos para barrios, donde se arreglarán calles. Un presupuesto inversor es buena característica de un presupuesto.

¿Hay dinero destinado a la candidatura de la Unesco?

Sí. Tenemos 130 mil euros para promocionar esta candidatura y para el centro de interpretación.

¿Y a los JJ OO?

No. Los grandes eventos todavía no están previstos. En materia de deporte, la partida crece un 24%, y está destinado a la ayuda al deporte de base. De ahí salen los grandes deportistas, ¿eh?

¿Hay dinero destinado para la eliminar la violencia contra la mujer?

Claro que sí. Tenemos presupuestados 12,9 millones para un programa de prevención y atención frente a la violencia de género. También, 10,9 millones a un programa de promoción de la conciliación y cooperación institucional para la igualdad de oportunidades.

"El Ayuntamiento financia ahora a más entidades LGTBI, pero con criterios objetivos y concretos"

La oposición dice que no hay partidas para LGTBI. ¿Es cierto?

Hemos mantenido la misma cuantía que en 2021. Lo que hemos cambiado es que antes se daban subvenciones nominativas y ahora es a través de concurrencia competitiva. Esto nos ha permitido llegar a más entidades, por lo que el Ayuntamiento financia ahora a más entidades LGTBI, y lo hace en base a proyectos concretos y con criterios objetivos.

¿Cómo queda reflejada la exigencia de Vox de eliminar las subvenciones nominativas a entidades sociales?

Las subvenciones nominativas no son buenas ni malas per se. Las que hemos eliminado han sido las subvenciones que conformaban una red clientelar, un compromiso con Vox que hemos cumplido a rajatabla. Pero hay otras subvenciones nominativas, como a Cáritas o a asociaciones que atienden a personas sin hogar o a las religiosas que dan de comer, que hacen un papel social importantísimo. También son importantes las subvenciones al tejido cultural de nuestra ciudad. Son buenas las subvenciones a gente que tiene un objeto social y claro.

Las de LGTBI también tienen un objetivo claro.

Lo que pasa es que en materia de LGTBI, como había muchas entidades destinadas a eso, se ha sacado concurrencia competitiva. Con eso se han puesto proyectos más claros y más definidos encima de la mesa.

Engracia Hidalgo en su despacho. Jorge Paris

¿Con 79,8 millones se puede suplir la crisis de vivienda que hay en la ciudad?

Eso es lo que nos ha pedido la EMVS. En el presupuesto está previsto la ejecución de 3.275 nuevas viviendas para ponerlas en alquiler. Además de eso, y para arreglar el problema de la vivienda, lo más importante es incrementar la oferta. ¿Cómo? Desarrollando nuevos proyectos urbanísticos, como los de los Berrocales o Madrid Norte. Cuando incrementan la oferta los precios bajan.

¿Qué cree que no va a gustar a Vox de estos presupuestos?

Hay muchísimas medidas de estos presupuestos que están en el acuerdo de investidura con Vox: hemos destinado 83 millones de euros a la compra de buses, hemos creado un programa específico de atención a los mayores que están solos involuntariamente, hemos reforzado la limpieza y hemos bajado los impuestos. Pero, por supuesto, estaremos abiertos a estudiar lo que nos digan. Eso sí, manteniendo nuestra ideología y programa electoral, que está impregnado en estos presupuestos.

¿Cómo se tomaría que Cs negocie con la izquierda?

La competencia para negociar los presupuestos es de Hacienda, y esa soy yo.

¿Si Vox no pacta, serán los carmenistas los que vuelvan a salvar un gran proyecto de legislatura, como ocurrió con la ordenanza de movilidad?

Si están dispuestos a bajar impuestos o hacer la política fiscal del PP, fenomenal.

Entonces, ¿prefieren pactar con la izquierda que prorrogar los presupuestos negociados con Vox?

Antes que renunciar a las políticas y principios que inspiran ideológicamente estos presupuestos prorrogaría los nuestros. Tenemos que sacar unos presupuestos, que definan ideológicamente lo que nosotros somos. Hay administraciones que están sin presupuesto durante tres años y no pasa nada. Lo que creo es que no se puede renunciar a unos presupuestos que llevan el sello de tus políticas.

¿Cuáles son esos principios?

Que los impuestos tienen que ser lo suficientemente equilibrados para financiar los servicios públicos y reactivar la actividad económica, el crecimiento económico y la creación de empleo. Esa es la política que hemos seguido en la Comunidad de Madrid y en el Ayuntamiento de Madrid, que ha permitido que el crecimiento económico en Madrid vaya por delante de otras comunidades autónomas y que la tasa de paro en Madrid esté tres puntos y medio por debajo de la media.

¿Cómo se explica que sea un gobierno conservador el que presuma de hacer los presupuestos más sociales y de mayor gasto?

No presumo de hacer un presupuesto de mayor gasto. De lo que estoy presumiendo es de hacer unos presupuestos que, después de haber vivido la situación más dramática desde el punto de vista sanitario y económico, pueden contribuir a ayudar a salir de esa situación. Hemos conjugado la bajada de impuestos con el incremento de gasto, básicamente, por ser capaces de que nadie se quede atrás en la salida de esta crisis.

Engracia Hidalgo durante la entrevista. Jorge Paris

¿Podría decirse que estos presupuestos de derechas son más sociales que los que de izquierdas que ha tenido el Ayuntamiento?

Yo he trabajado por el gasto social tanto, o más que la izquierda. Esto de que la bandera de lo social sea de la izquierda es una demagogia. A mi los servicios públicos de calidad, la sanidad, la educación, el atender a las personas que tienen dificultades para comer, el atender a las personas mayores que están solas.… me importa tanto como le puede importar al más de izquierdas. Lo que pasa es que ellos han enarbolado siempre una bandera que quizás nosotros no lo hemos sabido enarbolar.

¿Le debe Almeida a Sánchez estos presupuestos, como dice el PSOE?

Me parece arrogante. A quien le debe Almeida el presupuesto es a los impuestos de los madrileños.

"La deuda es asumible. La situación financiera no da ningún problema a generaciones futuras"

¿Qué le dice a aquellos que creen que la bajada actual del IBI puede afectar a las generaciones futuras con más endeudamiento?

Lo que este año vence lo vuelvo a tomar, pero mi deuda no se incrementa. El Ayuntamiento está en una situación financiera que no da ningún problema a generaciones futuras. Te puedo asegurar que es una deuda perfectamente asumible.

Usted dijo que el IBI social no funcionó bien con Ana Botella. ¿Por qué va a funcionar con usted?

El IBI social va a funcionar porque vamos a intentar agilizar y tener la información de las personas sin que tengan que justificarnos ellos permanentemente esa situación. Vamos a ver la información que tiene la administración de tal forma que sea fácil darles ayuda.

Para evitar reclamaciones en la tramitación de la plusvalía, ¿se plantea el Ayuntamiento de Madrid eliminar la autoliquidación?

No, eso no lo hemos hablado ni en esta mesa. No sé si es una solución, porque tenemos que ver los pros y los contras del impuesto. Más que el método de liquidación, lo importante es que en la norma dé seguridad jurídica y claridad para que los contribuyentes tengan claro cómo pagar este impuesto.

"La actual reforma laboral es muy criticada, pero está funcionando porque está generando empleo"

¿Qué opina del reparto de los fondos europeos?

Está claro que los ayuntamientos no estamos siendo protagonistas en materia de fondos europeos. Nosotros nos hemos presentado a las diferentes convocatorias por importe de 364 millones de euros y un posible retorno de fondos europeos de 75 millones de euros correspondientes a este año. ¿Eso para el Ayuntamiento de Madrid es de una cuantía protagonista? Pues obviamente no. Creemos que los fondos europeos pueden ser también una oportunidad de transformación para Madrid.

¿Qué opina de la reforma laboral que negocia Sánchez con la CEOE y los sindicatos?

La actual reforma laboral, que ha sido muy criticada, está funcionando porque está generando empleo. Tanto los ERTE que se impusieron en la reforma laboral como el teletrabajo, que fue la primera vez que se habló en la reforma laboral, demuestran que la reforma laboral está funcionando. Cualquier cosa que implique rigidez en el mercado laboral implica, también, menos facilidad para crear puestos de trabajo.

¿Fue mejor ministra Fátima Báñez que Yolanda Díaz?

Hombre, Báñez es del PP, como yo; trabajamos juntas y, además, somos amigas. Fátima Báñez fue una gran ministra de Empleo porque fue una mujer muy valiente a la hora de tomar decisiones en materia de empleo.