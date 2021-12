Las tres razones que da Vox para no sentarse con Almeida a negociar los Presupuestos de 2022

Pasadas 24 horas desde que Ortega Smith rompiera sus lazos con Almeida, el portavoz de Vox se ha reafirmado en su misiva al Ayuntamiento de Madrid. Esta mañana, el grupo municipal ha mandado un comunicado explicando las tres razones por las que se niega a sentarse con el alcalde a hablar de Presupuestos.

La primera razón que dan los cuatro concejales es que "nunca" apoyarán las "políticas de izquierda", sostienen en referencia a la ordenanza de movilidad que aprobó el alcalde junto a los carmenistas. Eso sí, "algo muy diferente" es apoyar cualquier iniciativa que sea buena para los madrileños, independientemente del grupo político que la presente", aclaran después que el alcalde les preguntara por qué han apoyado más iniciativas de la izquierda en los Plenos que el propio PP.

La segunda razón, también ligada con la primera, es la oposición a Madrid Central. El alcalde les insistió en que Vox ya les había apoyado en su nuevo proyecto Madrid 360. Estos se justifican: "Claro que se apoyó la Estrategia Madrid 360 cuando fue presentada, porque cuando se presentó se hizo como sustitución del Madrid Central de Carmena basado en la prohibición y la sanción, trabajando sobre múltiples variables; la sustitución de las calderas de carbón, aumentar el número de vehículos no contaminantes o subvencionar la electrificación de vehículos. Lo que no se dijo en ningún momento es que esta estrategia realmente ocultaba la imposición y ampliación del Madrid Central de Carmena de restricciones, prohibiciones y multas".

Por último, el grupo asegura que sí se van a sentar a estudiar los presupuestos, pero "donde corresponde: en el grupo municipal y en el Pleno" y no en "un despachito" donde "empezar con el intercambio de cromos, como esta haciendo (el alcalde) con el Grupo Comunixto". Y concluye, "VOX siempre da la cara para que ningún madrileño tenga dudas de lo que se esta haciendo y negociando".

No obstante, el grupo municipal Vox se sentó a negociar los Presupuestos con Almeida tanto en 2019 como en 2020. Es más, los Presupuestos de este año fueron pactados entre ambos y se han mantenido reuniones entre sendos equipos para evaluar los avances en las Cuentas de este año.

El alcalde ha pedido de nuevo este miércoles al portavoz Javier Ortega Smith, que "deje de hacer la cobra" a los madrileños porque está seguro de que "si se sienta y negocia, aprueba los Presupuestos" de la capital para 2022. "Como sabe que estos presupuestos son buenos, no quiere sentarse. No quiere explicar a los madrileños por qué no quiere apoyar estos presupuestos o por qué no quiere apoyar una rebaja fiscal de 60 millones de euros".

Y en la línea del día anterior, el regidor popular dice que "si los presupuestos no se aprueban el 31 de diciembre, se tienen que prorrogar el 1 de enero". Como ya avanzó la delegada de Hacienda, Engracia Hidalgo, en su entrevista con 20minutos: "Antes que ir contra nuestros principios prorrogaríamos el Presupuesto".