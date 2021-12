José Manuel Calvo: "Si Almeida nos llama, estamos dispuestos a sentarnos a hablar de bajada de impuestos"

Si el equipo de José Luis Martínez-Almeida está dispuesto a evitar a toda costa una prórroga de los Presupuestos el próximo año tiene dos opciones. O bien, consiguen el apoyo de Vox que lleva luchando desde hace meses, o, llama a la oposición. Una alternativa que no se planteará hasta agotar la primera vía. Si bien estos días el alcalde de la capital ha hecho hincapié en todas las consecuencias que conllevaría una prórroga de Presupuestos, con el fin de hacer recapacitar a Vox, ¿por qué no aceptan ellos llamar a la oposición, como ya hicieron con la ordenanza de movilidad?

"¿Usted ha visto alguna bajar los impuestos a algún grupo de la izquierda de este Ayuntamiento?", ha respondido la portavoz municipal Inmaculada Sanz. "Yo no lo he visto y, por tanto, es muy difícil, que esa línea roja para este equipo de Gobierno, bajar los impuestos, vaya a estar apoyada por concejales que se declaran de izquierdas".

El Grupo Mixto, los cuatro concejales carmenistas que sacaron adelante el plan estrella de Almeida, están dispuestos a sentarse a hablar de bajada de impuestos, aunque con matices. En todo caso, "todo es hablarlo", sostiene a 20minutos el concejal José Manuel Calvo, quien advierte al alcalde que el tiempo se agota y de querer su apoyo, la llamada debe llegar cuanto antes. También insta a Ciudadanos a forzar las negociaciones con otros grupos de la oposición.

¿Están dispuestos a bajar los impuestos?

Sí, estamos dispuestos a bajar los impuestos. La cuestión es cómo y a quién. Por ejemplo, nosotros mismos hemos votado a favor de bajar la tasa de mercadillos. En ese sentido, están mintiendo cuando dicen que la izquierda no está dispuesto a bajar tasas. A quienes más lo necesitan, ya mismo.

Ellos plantean una bajada proporcional a todos los madrileños. ¿Aceptan hablar de esa posibilidad?

Estamos dispuestos a hablar de todo. Evidentemente, tenemos nuestra visión que debe respetarse en una negociación. Ellos creen que es bueno que sea proporcional y nosotros que esa proporcionalidad sea inversa: bajemos más al de Vallecas que al de Lagasca. Pero en una negociación hablaríamos de todo, que no pongan de excusa que la izquierda no quiere bajar impuestos para no llamarnos y sentarse con nosotros.

¿Qué piden a cambio?

Lo primero, es que el Ayuntamiento tenga una salud financiera como la que tenía en nuestra etapa (con Manuela Carmena). Para eso, hay evitar contener deuda. Un Ayuntamiento con superávit, capacidad inversora y deuda alta no debe endeudarse.

¿Tienen más líneas rojas?

Para luchar contra la desigualdad el Ayuntamiento debe gestionar directamente el IMV, como hace Barcelona. Para luchar contra la contaminación y los atascos la medida más eficaz es el transporte público gratuito en hora punta, tanto de mañana y tarde, hasta recuperar los niveles prepandemia. En materia de vivienda, desarrollar políticas que pongan en el mercado 20.000 viviendas de las 150.000 que están vacías. Por último, recuperar las subvenciones LGTBI.

¿Ve razonable que la estrategia de Almeida sea mirar únicamente a Vox?

En ningún caso. Nos parece impresentable que, quien se vendía como el alcalde de todos y celebraba los Pactos de la Villa, esté suplicando a Vox. En los Plenos da bastante vergüenza ver al alcalde mirar a la bancada de Vox mientras le humillan e insultan.

En caso de que no le funcione, ¿cómo le sentaría que recurriera a su grupo como última opción?

No tenemos complejo. Nos gustaría que Almeida tuviera una mirada más homogénea hacia el conjunto de los grupos de la oposición, pero si se agota su intento de negociación y no llegan a nada, como creo que va a ocurrir, estaremos dispuestos a sentarnos.

¿Del 0 al 10 cuál es la probabilidad de que Almeida les llame?

A día de hoy muy baja. Me temo que Almeida prefiere agotar la vía Vox, incluso forzar un Pleno de Presupuestos aunque sepa que no los va a aprobar en ese Pleno. Pero si se produce esa sesión y no sale aprobado las opciones serán mucho mayores. Fundamentalmente porque entiendo que Ciudadanos también tendrá algo que decir y no será un 'corre ve y dile' de Almeida esperando a que Vox apruebe ese Presupuestos. Ciudadanos debería forzar las negociaciones con otros grupos de la oposición.

¿Será tarde?

El Gobierno se está autoatropellando con los plazos. La negociación se debe dar con un tiempo como pasó con la de movilidad, que ya fue muy precipitada. O como está pasando con la ordenanza de terrazas, que van apurados de tiempo. Se están autoimponiendo unos plazos para buscar el apoyo de Vox y no el de otros grupos, lo que hace casi inviable llegar a un acuerdo antes de esa prórroga. Si quieren llegar a un acuerdo de Presupuestos antes de fin de año tendrían que haberse sentado ya a negociar.