Mosaico, la prometedora vacuna contra el VIH que ayudaría a controlar la pandemia en diez años

La vacuna contra el VIH tendría un impacto fundamental por ejemplo en África. “Siempre nos ponemos muy exigentes con el lenguaje y recalcamos que VIH y sida no son sinónimos. Eso ocurre en España, en el resto de Europa o en EE UU, donde hay pocas personas que lleguen a entrar en la fase del sida. Pero en África las personas siguen muriendo a causa de enfermedades relacionadas con el sida. Los niños nacen con el virus y en algunos casos no superan el año de vida porque no hay acceso a tratamientos, no hay acceso a la profilaxis prexposición…”, lamenta Reyes Velayos, presidenta de Cesida, quien hace hincapié en que, en ese contexto, una vacuna preventiva podría ser la solución para esos países.