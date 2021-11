Montero pide "perdón" a las víctimas del SIDA en nombre de las instituciones y urge a "acabar con los prejuicios" del VIH

La ministra de Igualdad, Irene Montero, se disculpó este lunes con todas las víctimas del VIH y sus familiares en nombre de las instituciones, por considerar que "no estuvieron a la altura" y que terminaron sucumbiendo a los prejuicios sociales en lugar de atajar la problemática desde el primer momento; lo que, aseguró, habría salvado muchas vidas.

"La pandemia del Sida pasará a la historia como un claro ejemplo de cómo las políticas públicas de salud se contaminaron de tal manera del prejuicio que no estuvieron a la altura y no supieron frenar una avalancha que se cobró más víctimas de las que hubiera debido ser", denunció Montero. Lo hizo durante la inauguración del acto institucional por el Día Mundial contra el SIDA, que se conmemora este miércoles y que en España está marcado este año por haber pasado cuarenta años desde el primer diagnóstico.

Durante su intervención, la ministra incidió en el silencio "atronador" que mantuvieron las administraciones durante "demasiado" tiempo, destacando que fue gracias a la "lucha incansable" de los activistas LGTBI que se consiguió la inversión, por primera vez, en la investigación para estos tratamientos. En esa línea, recordó a las personas que durante tiempo solo "tuvieron el abrigo" de esta comunidad "que tuvo que dedicar todos sus esfuerzos en salvar a los suyos y también a verlos morir y acompañarlos en esa muerte".

Hace 40 años se diagnosticó el primer caso de VIH en nuestro país. Desde entonces se han conseguido tales avances que hoy, vivir con VIH, es vivir con normalidad, pero aún es necesario erradicar el estigma social.



Gracias a la lucha y resistencia histórica de las personas LGTBI. pic.twitter.com/uPPX55q5Oq — Irene Montero (@IreneMontero) November 29, 2021

"Hoy, como Gobierno de toda la ciudadanía, creo que debemos pedir perdón a todas esas personas y a sus familiares y amistades; a esas decenas de víctimas mortales, cuya cifra no paró de crecer hasta 1996 y para quienes la solución médica no llegó a tiempo. A quienes vivieron su seropositividad con miedo a no ser reconocidos. Toca pedir perdón, nos toca como instituciones, como Gobierno, y agradeceros vuestra resistencia, lucha y movilización para lograr esos recursos que se os negaban", declaró Montero.

De haber estado todas las administraciones "a la altura", aseveró, de no haber "marginado y estigmatizado" a tantas personas, "seguramente habríamos salvado muchas vidas". La ministra de Igualdad celebró que hoy en día, gracias al avance de la investigación científica, la vida para las personas con VIH es "esperanza"; sin embargo, subrayó, "la peor parte sigue siendo el estigma social, la falta de sensibilización, los prejuicios que todavía pesan sobre vuestras vidas". Por ello, señaló que es esa precisamente la "gran batalla" que como instituciones deben librar: "acabar con esa construcción social que rodea a esas personas".

Por ello, señaló, es el momento de que tanto las instituciones como la sociedad acaben con el "señalamiento" y con el "prejuicio" a las personas con VIH. "Sabed que tenéis unas instituciones que nunca más van a mirar para otro lado", concluyó en la inauguración del acto institucional.