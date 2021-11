'Spiriman' anuncia una quimio "fuerte": "Aprovecho ahora que tengo pelo, estoy más gordito y mejor físicamente"

Después de anunciar, hace ahora un par de semanas, que el cáncer que tiene ha vuelto y con fuerza, Jesús Candel, alias 'Spiriman', conocido por sus videos en redes sociales que han despertado aplausos y polémicas a lo largo de los años, ha publicado un vídeo, esta vez en Youtube, donde habla del tratamiento al que se va a someter y explica algunas de sus últimas afirmaciones que han creado malestar.

"Antes de entrar en periodo de bajo consumo, porque esta semana me empiezan a dar una quimio de estas fuertes, aprovecho ahora que tengo pelo, que estoy más gordito y que estoy mejor físicamente para hacer un vídeo que había una cosa que me preocupaba", arranca el vídeo el sanitario.

"Durante estos quince años he estado trabajando como médico he intentado enseñarle al paciente la gran herramienta que tiene para afrontar cualquier enfermedad. Esa herramienta se llama responsabilizarse de nuestra salud", indica el médico andaluz.

Sobre las polémicas que suscita desde que saltó a la fama, asegura: "Yo soy una persona que digo las cosas como las siento y eso, desafortunadamente, en la sociedad hay mucha gente que se lo toma mal. Y se lo toma mal porque no tiene los conocimientos necesarios para entender lo que digo. Creo que es así. Y por eso mucha gente se molesta y se cree que, lo que uno dice, lo hace con la intención de herir a los demás. La ignorancia es muy atrevida".

Tras toser en varias ocasiones "por el puñetero cáncer", continúa el vídeo: "La gente confunde responsabilidad con culpabilidad. No. Hay gente que cree que responsabilizarse le va a llevar a culpabilizarse. Muchas de las cosas que hacemos nosotros nos llevan a enfermar. A mí me llevó a no saber gestionar el estrés".

"Pensar distinto no es querer herir a los demás ni ser polémico. Es ser auténtico"

Así, asegura, "responsabilizarse de nuestra salud es creer en la capacidad que tienen nuestras células de hacer cosas tremendamente maravillosas. Hay mucha gente en la medicina que se cree Dios y que son ellos los que pueden curar a la gente. Están muy equivocados".

Entonces, explica: "Los avances científicos y la medicina conllevan muchos efectos secundarios que afrontan, al final, nuestras células. Ellas son magas, pero si no creemos en ellas y en nosotros mismos, no vamos a poder sacar esa fuerza que ellas tienen. Y eso se hace conectando con ellas. ¿Cómo? Creyendo en nuestros mismos y con la prevención. Prevenir es la mejor medicina".

Para finalizar, 'Spiriman' emite una reflexión: "Todo lo que hago, lo hago por compartir. Nunca pretendo herir a nadie. Pensar distinto no es querer herir a los demás ni ser polémico. Es ser auténtico".