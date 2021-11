Energía solar: ¿Qué ventajas tiene? ¿Su auge en España rebajará el precio de la factura eléctrica?

Los españoles están sufriendo un alarmante encarecimiento de la factura eléctrica desde hace un año, con continuos récords históricos en el precio. La política del Gobierno, y de toda la Unión Europea, está reorientada a incrementar las energías renovables, en España especialmente la solar, a costa de la dependencia de otras energías más contaminantes, como el carbón, el petróleo y el gas.

Sin embargo, durante esta transición el precio se está encareciendo mucho y está provocando un gran malestar ciudadano. De hecho, el 70% de los españoles reclama una "intervención pública" para "controlar" el precio de la luz.

Pero cuáles son las ventajas de la energía solar y, sobre todo, cuándo tendrán reflejo en el bolsillo de los ciudadanos.

Hay malestar social por el encarecimiento constante de la factura eléctrica, ¿apostar más por las energías renovables podría ayudar a rebajar el precio de la luz?

El precio de la luz baja un 4,44% este domingo y se pagará a 172,47 euros/Mwh 20M EP

Ismael Morales, portavoz de Fundación Renovables: El encarecimiento constante viene derivado del modelo marginalista de fijación de precios en el mercado eléctrico, el cual la oferta más cara (gas), fija el precio para el resto, normalmente más baratas (renovables y nuclear). Por tanto, el encarecimiento de la electricidad viene derivado por el gas, pero hay que recordar que en la factura, antes de las medidas del gobierno, un 60% eran costes regulados vía BOE y un 40% el traslado del coste de la energía eléctrica en el mercado.

La ventaja de la solar es que tiene unos costes de generación de electricidad que han caído un 80% en los últimos 10 años. Ahora generar un MWh de energía eléctrica con solar ronda los 20 euros y con eólica 30-40 euros. Si lo comparamos con el gas, marcando precios de 200 euros/MWh vemos la importancia de aumentar el mix de generación para alcanzar cuanto antes una electricidad 100% renovable, barata y respetuosa con el medio ambiente. Todo son ventajas y ese el reto de esta década, excluir al gas para bajar el precio de la electricidad conforme aumentamos la cuota de renovables.

Manifestación en Madrid por la subida del precio de la luz. Jorge París

Íñigo Amoribieta, CEO de Otovo en España: "Sin duda alguna. Más allá del debate macroeconómico y político de qué pasará con la factura, apostar por un sistema de autoconsumo ofrece un ahorro, de media, de hasta un 50% de tu factura de la luz. Si además incorporamos baterías al sistema, hasta un 90%. Más allá del debate, la única medida que puede tomar el consumidor para reducir su factura es, o consumir menos electricidad, o pasarse al autoconsumo, y conseguir así una mayor independencia del mercado".

Santiago Chivite (director general de Imagina Energía): "El enfado de los españoles por la subida eléctrica es más que evidente y justificado. Esta situación les ha hecho 'despertar' y estar abiertos a nuevas opciones más allá de las tradicionales. Muchos ya son conscientes de que las energías renovables son una apuesta real para cuidar del planeta y para reducir el coste de la factura de la luz".

¿Qué ventajas tiene la energía solar?

Un tejado con paneles solares instalados. Ulleo / Pixabay

Ismael Morales (Fundación Renovables): "El precio de generación actualmente es mucho menor. Además, es respetuosa con el medio ambiente al no emitir gases de efecto invernadero. Pero el principal componente es su modularidad, es decir podemos colocar donde queramos las placas (con buenas condiciones de orientación para generar más electricidad) y con el número de módulos que más nos convenga en función de nuestro consumo. Permite avanzar en una democratización energética donde el ciudadano sea parte activa y central en la lucha contra el cambio climático. Además, España es una potencia en irradiación solar, teniendo muchas más horas, y por tanto horas de generación, de sol respecto a países del norte de Europa".

Una mujer coloca cargadores en una regleta.

Íñigo Amoribieta (Otovo): "Desde un punto de vista económico, la energía fotovoltaica ofrece un ahorro y rentabilidad elevadísima. Como hemos comentado, si vives en una vivienda unifamiliar, puedes ahorrar un 50% de tu factura con una instalación de autoconsumo, y si añades baterías, hasta un 90%. Además, esta energía no emite CO2, lo que supone una reducción de tu huella medioambiental. Incluso familias que vean la inversión inicial como algo fuera de su alcance, pueden optar por la opción de alquiler, donde se ahorra más de lo que cuesta el alquiler, generando un ahorro inmediato en tu bolsillo. No hay barreras para acceder a este tipo de instalaciones".

¿Las energías renovables son intermitentes y volátiles? ¿Es mejor a nivel de política de Estado combinarlas con otras como la nuclear, como reclaman Macron o Biden?



Emmanuel Macron y Joe Biden. WIKIPEDIA

Íñigo Amoribieta (Otovo): "Esa es una decisión que queda fuera del alcance de cualquier familia. Como consumidores, no tenemos la opción de poner o no una central nuclear en nuestro tejado. Lo que si podemos hacer es poner una instalación que genera electricidad mucho más barata de la que compramos a la red en ese tejado. Lo de las centrales nucleares es política. El autoconsumo es ahorro real, en euros, para nuestros clientes. En Otovo preferimos centrarnos en las decisiones que como consumidores, tenemos capacidad de tomar".

Santiago Chivite (Imagina Energía): "Lo importante es tener una apuesta clara y robusta por un modelo energético que sea duradero, sólido y asegure el abastecimiento y la estabilidad. Desde Imagina Energía creemos que ese modelo energético robusto debe pasar por una inversión fuerte y estable por las energías renovables y, especialmente, por la energía solar".

Ismael Morales (Fundación Renovables): "Volátiles no, la energía no se volatiliza y desaparece, es estacional con ciclos físicos que se tienen en cuenta en las previsiones de generación. Si son aleatorias, es decir, no po-demos controlar cuando hace más viento, pero si cuando el sol sale y todo se tiene en cuenta en las previsiones de generación. Lo que no aporta es potencia base, es decir, fija y estable todo el día como hacen la nuclear o el gas, aunque esta sirve para completar las puntas de demanda en los picos de consumo. Pero para eso existen los diferentes sistemas de almacenamiento, todavía en desarrollo".

Central Nuclear de Cofrentes (Valencia) Carlos Gomez

"La nuclear, por inversiones inasumibles por empresas privadas por encima de los 120 €/MWh y solo realizable con dinero público, y el gas, por contaminante, dependiente energéticamente y volatilidad de los mercados internacionales, no tienen cabida en un sistema 100% renovable. Cada país debe avanzar en la transición energética con lo que ya tiene construido e incentivar la eólica y la solar, porque invertir en nuevas infraestructuras de nucleares o gasistas solo supondrá ralentizar el alcance de un 100% renovable. Supondría hipotecarse con tecnologías del pasado para ralentizar el futuro".