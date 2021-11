¿Tiene razón Casado sobre el almacenamiento de la energía solar?

¿Tiene razón el presidente del PP, Pablo Casado, sobre las dificultades que existen para almacenar energía solar?

Sí y no. Expertos en energía y economistas sostienen que efectivamente tiene razón el líder popular en que es costoso a día de hoy construir baterías gigantes para almacenar grandes cantidades de energía solar. En cambio, no la tiene en cuanto a las posibilidades de hacer acopio a nivel de autoconsumo durante el día para poder utilizarla durante la noche con baterías, y de forma económica.

Casado criticó en la clausura del congreso del PP de Castilla-La Mancha las políticas energéticas del Gobierno y aseguró que al Ejecutivo del PSOE y Podemos "solo le gusta la energía solar".

"A mí también", prosiguió Casado. "Pero es que antes de ayer, a las 8 de la tarde fue el pico de consumo eléctrico y a esa hora, no sé si estabais por aquí, no había posibilidad de que emitiera porque era de noche", dijo el líder 'popular'.

Las palabras del político, que posteriormente agregó porqué lo había dicho, fueron muy comentadas en redes sociales, sobre todo apuntando que la energía solar se acumula en baterías, para poder hacer uso de ella durante la noche, cuando el sol no brilla en el cielo.

A favor de la tesis de Casado

El empresario Martin Varsavsky aseguró en redes sociales: "Soy cofundador de Eolia Renovables, hemos construido 550 MW de energía solar y eólica y te lo digo claramente. Pablo Casado lleva toda la razón, ningún país almacena energía renovable en baterías a escala industrial, y no lo hacen porque sería carísimo".

El director de elperiodicodelaenergia.com, Ramón Roca, ha tachado las críticas a Casado de "absurdas" ya que según ha señalado a la Cope, "no se puede producir energía solar cuando es de noche, ni tampoco acumular". "De noche no se puede generar esta energía porque no hay sol, que es la materia con la que se produce" explica el experto, que matiza que Casado debería haber empleado el verbo "generar" en lugar de "emitir". "La energía solar comienza a funcionar cuando hay sol y deja de funcionar cuando no hay y esa energía se tiene que consumir en el momento en el que se está produciendo", recalca. Roca ha señalado que la energía solar, que "no cubre ni el 10% de la electricidad que consumimos en España", no se puede acumular en estos momentos en España "porque no hay sistemas de almacenamiento en el sistema eléctrico, ya que son muy caros".

Yolanda Moratilla, profesora de Nuevas Energías, ha asegurado en La Sexta que el presidente del PP "tiene razón en el fondo, no sé si en la forma". "Por la tarde no hay producción de energía eléctrica por solar", ha aclarado. Según ha explicado, hay dos tipos de energía solar: la fotovoltaica que podemos tener para nuestro consumo en casa y que sí podemos acumular en baterías y usar en cualquier momento; y las instalaciones de generación eléctrica para la distribución en la red, en las que no puede haber baterías porque son caras y no las hay de tanto tamaño.

El economista Juan Ramón Rallo afirmó: "Muchos riéndose del problema de la generación intermitente de las renovables pero si ese problema no existiera, España ya sería autosuficiente con las renovables hoy instaladas. No lo es ni de lejos y necesitamos del gas como respaldo. De ahí los altos precios actuales de la luz.

En la misma línea, se manifestó el economista y eurodiputado de Ciudadanos Luis Garicano: "Miles de ‘listos’ metiéndose con Casado por decir cosas que son ciertas: Una es que el pico de demanda eléctrico es en invierno, y durante la noche. Y dos es que la solar no funciona sin sol. Podría guardarse la energía generada del día en baterías gigantes. Ahora mismo, es muy caro".

El economista Daniel Lacalle y también dirigente del PP afirmó: "Las renovables son intermitentes y volátiles. Funcionan un 20-25% del tiempo y necesitan un mix diversificado y respaldo", dijo Lacalle. "Pablo Casado tiene razón". En ese sentido, agregó: "La estupidez ideológica nos quita competitividad y encima depender más de gas en picos de demanda", añadió el economista.

"Si queremos un mix energético competitivo, transición energética y seguridad de suministro necesitamos respaldo en el apoyo a las renovables", dijo Lacalle. "La energía nuclear y el gas natural son esenciales para asegurar la transición energética, tanto para garantizar la seguridad de suministro y contener los precios de la energía como para reducir las emisiones de CO2", concluyó Lacalle.

De hecho, el propio Gobierno aprobó en febrero de 2021 la Estrategia de Almacenamiento Energético, que prevé disponer de una capacidad de almacenamiento de unos 20 GW en 2030 y alcanzar los 30 GW en 2050. En la actualidad solo puede acumular 8 GW (incluyendo todas las fuentes y tecnologías, no únicamente la solar). Por tanto es evidente que, a día de hoy, existe un problema de almacenamiento a gran escala, pero que estaría en proceso de solución progresiva y paulatina.

En contra de la tesis de Casado

Otros expertos critican las palabras de Casado, recalcan que sí se puede avanzar en el acumulamiento, y defienden la apuesta principal por la energía solar y las renovables.

El ingeniero industrial y autor del libro 'Adiós petróleo', Jorge Morales, ha asegurado en Telecinco que "es imposible cubrir el 100% de la electricidad de un país a partir de una fuente ya sea solar, hidroeléctrica o cualquiera. Necesitamos varias fuentes de energía complementarias. No creo que nadie haya propuesto tamaña temeridad".

"Cuestión bien distinta es que en España, la energía solar en la actualidad es minoritaria, supone menos del 10%, y todos los estudios que tenemos apuntan a que eso se va a dar la vuelta y que en el futuro se va a convertir en la principal fuente de energía del país. Y siempre acompañada de otras fuentes, entre ellas de la hidráulica y de la eólica. Y también de sistemas de almacenamiento que puede ser la propia hidroeléctrica, que es el mejor sistema de almacenamiento conocido, también baterías o sales o hidrógeno, etc...", ha asegurado.

Miguel Broto, profesor del Departamento de Ingeniería Agrícola de la Universidad de Valladolid, "una de las posibilidades que tiene la energía es acumularse en baterías, en hidrógeno verde, no necesariamente tenemos que generar la energía pegada a la curva de demanda". "Sí es verdad que lo conveniente es tener un mix de energías renovables que te permita la máxima flexibilidad y dentro de este mix incluir un mix de almacenamiento", indica.

En su opinión, "cualquier mensaje contra las energías renovables no nos favorece" y recalca que "tienen muchas más ventajas que inconvientes, aunque pueda tener limitaciones en su desarrollo".

¿Cómo se almacena la energía solar fotovoltaica?

Santiago Chivite, director general de Imagina Energía, explica a 20minutos que "los paneles solares cuentan con la tecnología necesaria para seguir funcionando en distintas situaciones como pueden ser días nublados o lluviosos. Adicionalmente, las baterías solares son un componente cada vez más importante en cualquier instalación aislada de energía fotovoltaica, ya que permiten almacenar la energía para que pueda ser utilizada durante la noche o durante periodos prolongados de mal tiempo en los que no haya suficiente radiación solar".

La energía solar fotovoltaica es una energía renovable, su propósito es utilizar la energía que procede del sol para transformarla en electricidad. "Todo este proceso es posible gracias a los paneles solares, compuestos por células solares, las cuales reciben la radiación y la transforman en energía. En el proceso de almacenar esta energía se utilizarán baterías solares, que es el elemento más importante en la instalación de la energía solar fotovoltaica", subrayan desde la empresa Atersa.

"Estas baterías serán las que almacenarán la energía durante el día y se podrá hacer uso de ella durante la noche o en los periodos de tiempo inestable, sin sol, donde las radiaciones solares no sean suficientes", agregan.

Aquí estaría uno de los puntos polémicos de las declaraciones de Casado, quien aseguró: "Al Gobierno solo le gusta la energía solar. A mí también. Pero es que antes de ayer, a las 8 de la tarde fue el pico de consumo eléctrico y a esa hora, no sé si estabais por aquí, no había posibilidad de que emitiera porque era de noche".

¿Qué tipos de baterías existen?

Según explican desde la empresa Selectra, existen diferentes tipos de baterías para almacenar la energía solar a nivel de autoconsumo. Los precios varían mucho según el tipo de batería y su calidad: pueden oscilar entre poco más de 130 euros hasta unos 3.000 euros para los modelos más grandes para una vivienda unifamiliar.

Baterías solares AGM: indicadas para pequeñas instalaciones (por ejemplo, autoconsumo en autocaravanas) y no requieren mantenimiento. Son muy versátiles y aunque se sometan a ciclos de descarga profunda, presentan muy buen funcionamiento y se pueden recargar. Los acumuladores AGM cuentan con una vida útil que oscila entre los 5 y 10 años.

Baterías fotovoltaicas Monoblock: se suelen utilizar en instalaciones aisladas de bajo consumo o uso esporádico (como por ejemplo, iluminación). Su vida útil es de aproximadamente entre 4 y 5 años.

Baterías solares estacionarias: cuentan con una excelente calidad-precio en el sector fotovoltaico. Este tipo de acumuladores está diseñado para viviendas, ya que se indican en instalaciones con altos y continuos consumos.

Batería de litio para placas solares: ligeras, compactas y con rápidos tiempos de carga. Este tipo de acumuladores se pueden utilizar en cualquier instalación y no requieren ningún mantenimiento. Además, no emiten ningún tipo de gases contaminantes, por lo que son muy sostenibles. Como desventaja, es el acumulador que presenta un precio más elevado.

¿La energía nuclear debe resurgir?

Casado reclamó volver a apostar por la energía nuclear como fórmula para abaratar el precio de la factura eléctrica y puso como ejemplo las políticas que están impulsando el presidente de Francia, Emmanuel Macron, y el de EEUU, Joe Biden, basadas en construir más centrales nucleares y pequeños reactores modulares.

La apuesta por la energía nuclear, que es barata y no produce emisiones de dióxido de carbono, aunque sí deja residuos, ha resurgido ante el fuerte encarecimiento de la factura eléctrica.

Santiago Chivite, Imagina Energía, considera que lo importante es tener una apuesta clara y robusta por un modelo energético que sea duradero, sólido y asegure el abastecimiento y la estabilidad". Al respecto, agrega que "ese modelo energético robusto debe pasar por una inversión fuerte y estable por las energías renovables y, especialmente, por la energía solar".

En su opinión, "el enfado de los españoles por la subida eléctrica es más que evidente y justificado. Esta situación les ha hecho 'despertar' y estar abiertos a nuevas opciones más allá de las tradicionales. Muchos ya son conscientes de que las energías renovables son una apuesta real para cuidar del planeta y para reducir el coste de la factura de la luz".

Por su parte, José Muñoz García, profesor de la Escuela de Ingenierías Industriales de la Universidad de Málaga, considera que "España se ha equivocado al dar la espalda a la energía nuclear" porque, según ha explicado al diario Sur, el crecimiento económico tensionará los mercados de materias primas, lo que provocará una escalada de precios de la electricidad