Lobato, respaldado por Sánchez en su estreno en Madrid: "Quedan 555 días para cambiar esta región"

El secretario general del PSOE-Madrid, Juan Lobato, dijo este sábado en el XIV Congreso regional de este partido que quedan "555 días para cambiar esta región", en referencia a las elecciones autonómicas y municipales de 2023. "No es fácil, pero afrontamos este periodo con ilusión", afirmó.

Tras señalar que este cónclave de los socialistas madrileños representa un "punto de inflexión", pidió a la militancia "levantar" en estos momentos "la bandera del PSOE más alta".

"Este es el congreso para ganar Madrid", ha señalado Lobato, quien denunció la situación de la sanidad madrileña, con medio millón de ciudadanos en lista de espera hasta 18 meses, el doble que hace cinco años". Lobato ha manifestado que estas "no son las prioridades" de los Gobiernos del PP, que han decidido, según aparece en el proyecto presupuestario para 2022 del Gobierno presidido por Isabel Díaz Ayuso, invertir en sanidad menos que en 2019.

"Con la que está cayendo, este no es el Madrid que nos merecemos", indicaba Lobato, quien asegura que el Gobierno regional "no apuesta por la igualdad de las mujeres y retira fondos para la violencia de género". De igual forma, ha reiterado que "no nos merecemos este Madrid y sí unos buenos servicios públicos"

También se refirió a la campaña de vacunación contra la Covid-19 y dijo que España es "referencia mundial" en este asunto, ya que más del 90% de los ciudadanos está inmunizado.

"Proyecto de mayorías"

"Frente a esto, el PSOE tiene un "proyecto socialista de mayorías para todos para alcanzar el Madrid que nos merecemos. Apostamos por unos servicios públicos de sanidad y educación de máxima calidad", ha asegurado, concluyendo que "nuestro reto comienza hoy".

Por otro lado, en el acto de inauguración también intervinieron la secretaria general de CC OO de Madrid, Paloma López, quien afirmó que “estamos en una Comunidad en la que sus gobernantes se mueven entre el desprecio al oponente y la desidia ante los problemas de sus habitantes".

Asimismo, denunció "la desigualdad, la injusticia, la corrupción y el deterioro de los servicios básicos para la ciudanía, la sanidad, las políticas sociales y la educación", en toda la región.

El secretario general de UGT Madrid, Luis Miguel López Reíllo, denunció que muchos jóvenes siguen sin empleo y propuso un pacto de Estado para que tengan trabajos "dignos".

Asimismo, instó a los socialistas a ser "punto de inflexión" para hacer una "oposición real, dura, efectiva e incisiva" ante los "insultos" de la presidenta regional.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, junto al líder de partido en Madrid, Juan Lobato, este sábado. EFE

Sánchez asegura la recuperación económica

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha asistido también al Congreso regional de la formación y ha asegurado que España va mejor y ha garantizado que el próximo año el país estará "aún mejor", al mismo tiempo que cargaba contra la oposición y ha dicho que lo que "está en quiebra" en España es el sentido de Estado del Partido Popular y de la ultraderecha.

En esta misma línea, ha recordado los "buenos" datos de vacunación de España como "éxito colectivo" y como ejemplo de lo que representa el "patriotismo" y no como un logro de ningún partido en concreto, por lo que ha criticado a la oposición por "callar" ante éxitos del país que son un "orgullo".

"Si hay alguien que se tiene que poner medallas son los españoles y no ningún gobierno", ha matizado Sánchez en referencia a los datos de vacunación. Además ha añadido que estas navidades serán las de la "recuperación" y que los españoles "van a estar mucho mejor de lo que estuvieron hace un año" gracias a estos datos.

Durante su intervención, el presidente ha citado los "logros" y gestiones del Gobierno central como la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), la Ley de Vivienda, la reforma laboral, la Ley de Eutanasia o la futura derogación de la conocida como 'Ley Mordaza'.