Las abejas alertan con gritos similares a los de mamíferos del ataque de avispones gigantes a sus colmenas

Los particulares sonidos que hacen las abejas melíferas asiáticas durante los ataques de avispones gigantes podrían ser una señal de alarma para que la colmena implemente medidas defensivas.

Así lo sugiere una nueva investigación publicada en la revista científica Royal Society Open Science, que muestra que las abejas asiáticas se las han arreglado para adaptarse y realizar una llamada de alarma específica para advertir sobre el ataque de avispones gigantes.

El estudio sostiene además que los sonidos son similares a lo que realizan algunos mamíferos en situaciones de riesgo: "La alarma comparte rasgos acústicos con chillidos de alarma, gritos de miedo y llamadas de pánico de primates, pájaros y suricatas".

"Es emocionante saber que las propiedades sonoras de la señal de alarma de las abejas melíferas son realmente similares a las propiedades de las señales utilizadas por los mamíferos que también viven en grupos sociales y comparten información sobre el peligro que los rodea", ha dicho Heather Mattila, coautora del estudio e investigadora del Wellesley College, en declaraciones recogidas por Gizmodo.

Mattila describe así la aparente señal de angustia: "Se caracteriza por ráfagas rápidas de sonidos agudos que cambian de frecuencia de manera impredecible; son bastante ásperos y ruidosos".

Más de 1.300 minutos de grabación

Trabajando con apicultores de Vietnam, Mattila y sus colegas han pasado siete años estudiando las diversas interacciones entre las abejas melíferas asiáticas y los avispones gigantes. Al colocar micrófonos dentro de las colmenas, el equipo logró grabar más de 1.300 minutos de sonidos procedentes del interior de las colmenas y detectar esa señal de alarma.

Los científicos han comprobado que el parloteo de la colmena se multiplica por ocho durante un ataque de avispas y que las abejas comienzan a reunirse fuera de la entrada de la colmena una vez que se han emitido las señales de alarma. Es entonces cuando despliegan una serie de medidas defensivas, como cubrir la entrada con estiércol de animales, que repele a los avispones.

No obstante, Mattila ha precisado que estos estudios son aún preliminares y que aún falta profundizar en la investigación para obtener resultados definitivos. "Todavía tenemos que hacer experimentos en los que reproducimos estos sonidos en colonias que no están siendo atacadas por avispones, y luego vemos lo que hacen", ha asegurado. “Tampoco tenemos idea de si la abeja melífera utilizada por la mayoría de los apicultores de todo el mundo, respondería de la misma manera, ya que la mayoría no tiene contacto natural con los avispones", ha añadido.